Yoğun bakıma alındığı öne sürülmüştü: Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alındığı ileri sürülmüştü. Son olarak tedavisinin tamamlanmasından sonra taburcu edilen Hakan Ural, "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 09:23
Yoğun bakıma alındığı öne sürülmüştü: Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural sağlık durumu nedeniyle programa ara vermişti.

Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.

'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü.

"TABURCU OLDUM"

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hakan Ural, sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler."


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