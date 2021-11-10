Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın son durumunu açıkladı
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'ın son durumunu program partneri Nur Tuğba Namlı, canlı yayında açıkladı.
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor.
Hakan Ural, hastalığını "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" sözleriyle duyurmuştu.
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın son durumunu canlı yayında açıkladı.
"TEDAVİ VE TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE"
Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şu ifadeleri kullandı;
"Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" dedi.
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