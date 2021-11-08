Hakan Ural koronavirüse yakalandı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:33

Sunucu Hakan Ural, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemişti. Sağlık durumundan bahseden Ural, “Her geçen gün daha da zorlaştı” demişti.

'Neler Oluyor Hayatta’ programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural’ın koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yerildi:

“Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir.”