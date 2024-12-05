Yoğun bakımda kalmıştı... Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:28

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:28

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Hayati tehlikeyi atlatan Muhtar, kaldığı hastaneden geçtiğimiz haftalarda taburcu edildi.

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan 65 yaşındaki gazeteci Reha Muhtar, hayati tehlikeyi atlatıp hastaneden taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Merhaba hayat" notu düştü.

Taburcu olduktan sonra röportaj veren Muhtar, “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” demişti.