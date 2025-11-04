'Yoksulluk sınırının altındayım' demişti... Nevra Serezli'den Bilge Şen yorumu

Oyunculuk dünyasında yıllardır süren bir tartışma yeniden alevlendi: Hangi oyuncu ne kadar kazanıyor? Son dönemde başrol oyuncularının talep ettiği yüksek ücretler nedeniyle, yapımcıların yan rollerdeki oyunculara daha düşük ödemeler yapmak zorunda kaldığı konuşuluyor.

81 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 62’nci Altın Portakal Film Festivali’nde yaptığı konuşmada sektördeki gelir eşitsizliğine dikkat çekmişti. Şen, “81 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Yukarıdakiler 2 milyon lira alırken biz 5-6 bin lira alıyoruz. Yoksulluk sınırının altındayım” diyerek tepkisini dile getirmişti.

NEVRA SEREZLİ: “KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL”

Aynı yaştaki oyuncu Nevra Serezli ise meslektaşının açıklamalarıyla ilgili farklı bir görüş bildirdi. Serezli, “Başkasının aldığı parayla kendine biçilen parayı kıyaslamak çok doğru değil. Ben de bu yaşımda hâlâ çalışıyorum, Allah’ıma şükrediyorum. ‘Çalışabiliyorum ki kendime göre paramı da kazanabiliyorum’ diyorum ama kim ne alıyor diye dert edemem kendime” ifadelerini kullandı.