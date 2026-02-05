Yonca Evcimik, Tarkan’ın sahne şovlarını eleştirdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 12:14:00
Megastar Tarkan’ın İstanbul’da kapalı gişe gerçekleştirdiği 10 konserlik dev serisi konuşulmaya devam ederken, pop müziğin tecrübeli ismi Yonca Evcimik’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tarkan’ın sahne performansını eleştiren Evcimik, "İzlemekten çok dinlemeyi seviyorum, yıllardan beri aynı şeyi yapıyor" dedi.

Türkiye’de pop müziğin tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Tarkan, Volkswagen Arena’da gerçekleştirdiği 10 konserlik maratonuyla hem rekorları altüst etti hem de kenti müzikle buluşturdu. Ancak Megastar’ın sahneye taşıdığı enerji ve sürpriz konuklarla renklendirdiği performansına, 90’lı yıllardan bu yana dans ve şovlarıyla tanınan Yonca Evcimik’ten şaşırtan bir yorum geldi.

"İZLEMEKTEN ÇOK DİNLEMEYİ SEVİYORUM"

Gazeteci Samet Aday’a konuşan Yonca Evcimik, Tarkan’ın müzikalitesine övgü yağdırırken, sahne şovlarının kendisi için yeterli olmadığını ifade etti. Evcimik, Megastar’ın performansına dair şu ifadeleri kullandı:

"Tarkan’ı izlemekten çok dinlemeyi seviyorum. Çünkü eğer bir şey izleyeceksem o sahne şovunu, görsel şovu, dansı görmek istiyorum. Onun dışında benim ilgimi çekmedi ama dinlemeyi çok seviyorum."

"YILLARDIR AYNI ŞEYİ YAPIYOR"

Tarkan’ın sahne duruşunun zaman içinde değişmediğini savunan Evcimik, eleştirilerini "Yıllardan beri aynı şeyi yapıyor" sözleriyle sürdürdü. Megastar’ın "Şımarık", "Kuzu Kuzu" ve "Dudu" gibi ikonik şarkılarıyla kurduğu sahne atmosferinin, kendisinin beklentisi olan "büyük görsel prodüksiyon" vizyonuyla örtüşmediğini ima etti.

