Yönetmen Murat Şeker ve Şahan Gökbakar arasında 'Disney Plus' gerginliği: 'Bana mı laf çakıyorsun aklınca sen?'

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:07

Ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Disney Plus‘ın "Recep İvedik 7"nin de aralarında bulunduğu yerli içerikleri arşivinden kaldırma ve yeni yerli içerik almama kararı üzerine seyircilerden özür diledi.

"BENİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Şahan Gökbakar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Disney Başkanı Bob Iger Bey'in aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar. Ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. 'Atmışlar' diyorum çünkü bizim de bir hafta önce haberimiz oldu. Bob Iger'in aldığı bu karara Disney+ Türkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'ya üye olduğunun farkındayım. Ve kendimi mahcup hissediyorum.

Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla."

"BAZI İNSANLAR PARAYI ÇOK SEVİYOR"

Disney için bir de dizi projesi çeken Gökbakar’ın özür paylaşımının ardından yönetmen Murat Şeker, "Koşa koşa Amerikalılara filmlerini satanlar şimdi paşa paşa özür diliyorlar. Biz demiştik ama kötü olmuştuk… Bağzı insanlar parayı çok seviyor" dedi.

Şeker'in sözlerine tepki gösteren Gökbakar, "Bana mı laf çakıyorsun aklınca sen? Ya kaç kere ‘Beni de alın, beni de alın’ diye Disney’le görüşmedin mi? Hadi görüşmedim de! Çakallarla Dansı Taff ve Tim’sle beraber Disney’e satmadın mı kardeşim? Cemal (Okan) abiye ve Timur’a (Savcı) saygım var daha yazmayayım da, birader sen ne kolpa adamsın ya…" ifadelerini kullandı.

"UZATTIKÇA BATARSIN..."

Bu sözlerin üzerine Şeker, Gökbakar’a “Canın sıkılmış senin… uzattıkça batarsın…” yanıtını verdi.

İki isim de daha sonra söz konusu tweetlerini kaldırdı.