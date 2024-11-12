Yönetmen Paul King doğruladı: 'Wonka 2' geliyor...

Yayınlanma: 12.11.2024 - 20:22

Güncelleme: 12.11.2024 - 20:22

"Wonka"nın yönetmeni Paul King devam filminin gerçekten de geliştirilmekte olduğunu ve senaryonun şu anda yazılmakta olduğunu doğruladı:

"Elimizde taslağın yarısı var. Beğendiğimiz bir hikaye var ve onu nereye götürmek istediğimizi biliyoruz."

Geçtiğimiz Aralık ayında vizyona giren “Wonka”, Warner Bros için dünya çapında 632 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük bir hit oldu. Bir devam filminin çekileceği kesindi. King sadece birkaç ay önce ComicBook'a verdiği demeçte yeni bir bölümün “kesinlikle düşündükleri bir şey” olduğunu söylemişti.

King'in Roald Dahl'ın 1964 tarihli romanı “Charlie ve Çikolata Fabrikası”nın öncesini anlattığı filmde Timothee Chalamet şeker ustasını canlandırırken, kadroda Keegan Michael-Key, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson ve Oompa-Loompa rolünde Hugh Grant da yer alıyordu.