Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:36

Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi başta olmak üzere Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen Şerif Gören, evinde düşerek başını çarptı. 80 yaşındaki Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ağır olması nedeniyle entübe edildi. Peki, Yönetmen Şerif Gören kimdir? Şerif Gören sağlık durumu nasıl? Şerif Gören filmleri...

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

14 Ekim 1944, İskeçe, Ksanthi doğumlu. Çocukluğunun ilk yılları İskeçe’de geçti. 1956 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar adına verilen bir bursu kazanarak Türkiye’ye geldi. Bir süre İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Daha sonra bir tanıdık vasıtasıyla Hürrem Erman’ın sahibi olduğu Erman Film stüdyosunda iş buldu ve sinemayla ilişkisi 1962 yılında böylece bir tesadüfle başlamış oldu. Sinema hayatına kurgucu olarak başladı ve 1962-1968 yılları arasında kurgucu olarak çalıştı. Yılmaz Güney ile asistan olarak çalıştı. 1974'te Yılmaz Güney'in yarım bıraktığı "Endişe" filmini tamamlayarak yönetmenliğe başladı. İlk filminin uyandırdığı ilgi ile "Köprü" ve "Deprem" filmlerine imzasını attı. Daha sonra melodramlara döndü. 1975 yılında ‘Endişe’ ile En İyi Yönetmen ve 1999 yılında ise Yaşam boyu Onur ödüllerini aldığı Antalya'da 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nın Jüri Başkanlığı görevini üstlendi. Türk sinemasında kendine özgü anlatımıyla, çizgi üstü yönetmenlerden biri oldu. 2000'li yıllarda televizyonlar için dizi film yönetmeye başladı. Pek çok filminde Alfred Hitchcock tarzı Küçük roller almıştır. Ancak "Sen Türkülerini Söyle" filminde başrollerden birini de oynamıştır.Amerikalı (film) filminden bu yana beyaz perdeden uzak kalsa da son dönemlerde Serseri Aşıklar, Kırık Ayna ve Ah İstanbul adlı dizleri yönetmiştir.

Yönetmen Filmografisi

Ay Büyürken Uyuyamam - 2011

Ahh İstanbul - 2006 (TV Dizisi)

Serseri Aşıklar - 2003 (TV Dizisi)

Kırık Ayna - 2003 (TV Dizisi)

Bana Babamı Anlat - 2000 (TV Dizisi)

Fanatik - 1999 (TV Dizisi)

Kimlik 1994 (TV Filmi)

Amerikalı - 1993

Fanatik - 1990

Abuk Sabuk Bir Film - 1990

Polizei - 1988

Patates Soğan Kısa Film 1988

Kırmızı Yeşil Kısa Film 1988

Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer A... - 1987

On Kadın - 1987

Katırcılar - 1987

Umut Sokağı - 1986

Sen Türkülerini Söyle - 1986

Beyoğlu'nun Arka Yakası - 1986

Adem İle Havva - 1986

Yılanların Öcü - 1985

Kurbağalar - 1985

Güneş Doğarken - 1984

Gizli Duygular - 1984

Firar - 1984

Güneşin Tutulduğu Gün - 1983

Derman - 1983

Tomruk - 1982

Alişan - 1982

Yol - 1981

Herhangi Bir Kadın - 1981

Feryada Gücüm Yok - 1981

Kır Gönlünün Zincirini - 1980

Aşkı Ben Mi Yarattım - 1979

Aşk ve Nefret - 1979

Almanya Acı Vatan - 1979

Gelincik - 1978

Evlidir Ne Yapsa Yeridir - 1978

Derviş Bey - 1978

Derdim Dünyadan Büyük - 1978

İstasyon - 1977

Nehir - 1977

Taksi Şoförü - 1976

Deprem - 1976

Darbe - 1976

Köprü - 1975

Endişe - 1974

İbret - 1971

Kaçaklar - 1971

Piyade Osman - 1970

Canlı Hedef - 1970

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Kimlik - 1994 (Fransa 5. Kanalının talebi ile çekilmiş Strazburg belgeseli)

Kırmızı Yeşil - 1988 .... Belgesel, 00:20:00 (Berlin Belgeseli, Federal Almanya televizyonu için)

Patates Soğan - 1988 .... Belgesel, 00:20:00 (Berlin Belgeseli, Federal Almanya televizyonu için)

Kan - 1984 .... Belgesel

Kültür Bakanlığı, Sinema Teşvik Ödülleri, Belgesel Dalı, (İsmet Kazancoğlu) 2 Milyon TL Ödülü. 1986

Senarist Filmografisi

Ay Büyürken Uyuyamam - 2011

Kırık Ayna - 2003

Amerikalı - 1993

Sen Türkülerini Söyle - 1986

Kan - 1985

Firar - 1984

Feryada Gücüm Yok - 1981

Taksi Şoförü - 1976

Kaçaklar - 1971

Umut - 1970

Koreli Kemal - 1970

Yapımcı Filmografisi

Amerikalı - 1993

Polizei - 1988

Güneşin Tutulduğu Gün - 1983

Badi - 1983

Tomruk - 1982

Oyuncu Filmografisi

Sen Türkülerini Söyle - 1986

Kurbağalar - 1985

Diğer Filmografisi

Kan - 1985 .... Kurgu

Almanya Acı Vatan - 1979 .... Ses Senkron

Mevlana - 1973 .... Yönetmen Yardımcısı

Güllü Geliyor Güllü - 1973 .... Yapım Sorumlusu

Dönüş - 1972 .... Yapım Sorumlusu

Sezercik Aslan Parçası - 1972 .... Kurgu

Dönüş - 1972 .... Kurgu

Umutsuzlar - 1971 .... Kurgu

Acı - 1971 .... Kurgu

Baba - 1971 .... Yapım Sorumlusu

Ağıt - 1971 .... Yapım Sorumlusu

Yarın Son Gündür - 1971 .... Yönetmen Yardımcısı

Umut - 1970 .... Yardımcı Yönetmen

Sevgili Muhafızım - 1970 .... Reji Ekibi

Kaderin Ağları (Yardımcı Yönetmen) - 1970 .... Yardımcı Yönetmen

Mete Han Amazonlara Karşı - 1969 .... Reji Ekibi

Çifte Tabancalı Kabadayı - 1969 .... Kurgu

Kan Su Gibi Akacak - 1969 .... Reji Ekibi

Bir Çirkin Adam - 1969 .... Reji Ekibi

Çifte Tabancalı Kabadayı - 1969 .... Müzik Yönetmeni

Kalbimdeki Yabancı- 1968 .... Ses Senkron

Hakanlar Savaşı - 1968 .... Danışman

Gelincik Tarlası - 1968 .... Reji Ekibi

Hakanlar Savaşı - 1968 .... Kurgu

Ömrümce Ağladım - 1967 .... Kurgu

Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz... - 1967 .... Kurgu

Ömrümce Ağladım- 1967 .... Ses Senkron

Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz...- 1967 .... Ses Senkron

Bir Dağ Masalı- 1967 .... Ses Senkron

Vurun Kahpeye - 1964 .... Negatif Kurgu

Bir İçim Su - 1964 .... Negatif Kurgu

Ödülleri

Endişe

1974 Sanremo Film Festivali Birincilik Ödülü

12. Antalya Film Şenliği, En iyi Film. 1975

12. Antalya Film Şenliği, En iyi Yönetmen. 1975

12. Antalya Film Şenliği, Yılmaz Güney En İyi Senaryo Yazarı. 1975

Yol

Cannes Film Festivali, En İyi Film, Altın Palmiye Ödülü. 1982

Fransa’da Eleştirmenler Ödülü. 1983

Tomruk

20. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Üçüncü Film Ödülü. 1983

Derman

20. Antalya Film Festivali İkinci Film Ödülü. 1983

Valencia Film Festivali Jüri Özel Ödülü. 1983

Karlovy Vary Film Festivali En İyi Film, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Ödülü. 1984

Karlovy Vary Film Festivali Uluslararası Film Kulüpleri Federasyonu Ödülü. 1984

4. Uluslararası Şam Film Festivali’nde En İyi Film. 1984

Kurbağalar

1986 Antalya Film Festivali Birincilik Ödülü

1986 Nantes Film Festivali Birincilik Ödülü

Sinema Yazarları Derneği seçiminde en iyi 4. film. 1986

Yılanların Öcü

23. Antalya Film Şenliği’nde En İyi 2. Film Ödülü. 1986

Firar

Sinema Yazarları seçiminde Firar En iyi 3. Film. 1985

Kan

Kültür Bakanlığı Seçiminde başarı ödülü. 1986

Abuk sabuk bir film

Yunus Nadi Yarışması Sinema Dalı’nda en iyi 2. Film. 1990

Amerikalı

Kültür Bakanlığı Seçiminde başarı ödülü. 1994

ŞERİF GÖREN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü yönetmenin evinde merdivenlerden düşerek başını çarptığı ve Taksim İlk Yardım Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldığı aktarıldı. Gören, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi 'Yol'un yönetmen koltuğunda oturmuştu.