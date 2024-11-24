Yönetmen Şerif Gören kimdir? Şerif Gören sağlık durumu nasıl? Şerif Gören filmleri...
Türkiye sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Şerif Gören, evinde düşerek başını çarpması nedeniyle entübe edildi. 80 yaşındaki Gören'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, Yönetmen Şerif Gören kimdir? Şerif Gören sağlık durumu nasıl? Şerif Gören filmleri...
Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi başta olmak üzere Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen Şerif Gören, evinde düşerek başını çarptı. 80 yaşındaki Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ağır olması nedeniyle entübe edildi. Peki, Yönetmen Şerif Gören kimdir? Şerif Gören sağlık durumu nasıl? Şerif Gören filmleri...
ŞERİF GÖREN KİMDİR?
14 Ekim 1944, İskeçe, Ksanthi doğumlu. Çocukluğunun ilk yılları İskeçe’de geçti. 1956 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar adına verilen bir bursu kazanarak Türkiye’ye geldi. Bir süre İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Daha sonra bir tanıdık vasıtasıyla Hürrem Erman’ın sahibi olduğu Erman Film stüdyosunda iş buldu ve sinemayla ilişkisi 1962 yılında böylece bir tesadüfle başlamış oldu. Sinema hayatına kurgucu olarak başladı ve 1962-1968 yılları arasında kurgucu olarak çalıştı. Yılmaz Güney ile asistan olarak çalıştı. 1974'te Yılmaz Güney'in yarım bıraktığı "Endişe" filmini tamamlayarak yönetmenliğe başladı. İlk filminin uyandırdığı ilgi ile "Köprü" ve "Deprem" filmlerine imzasını attı. Daha sonra melodramlara döndü. 1975 yılında ‘Endişe’ ile En İyi Yönetmen ve 1999 yılında ise Yaşam boyu Onur ödüllerini aldığı Antalya'da 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nın Jüri Başkanlığı görevini üstlendi. Türk sinemasında kendine özgü anlatımıyla, çizgi üstü yönetmenlerden biri oldu. 2000'li yıllarda televizyonlar için dizi film yönetmeye başladı. Pek çok filminde Alfred Hitchcock tarzı Küçük roller almıştır. Ancak "Sen Türkülerini Söyle" filminde başrollerden birini de oynamıştır.Amerikalı (film) filminden bu yana beyaz perdeden uzak kalsa da son dönemlerde Serseri Aşıklar, Kırık Ayna ve Ah İstanbul adlı dizleri yönetmiştir.
Yönetmen Filmografisi
Ay Büyürken Uyuyamam - 2011
Ahh İstanbul - 2006 (TV Dizisi)
Serseri Aşıklar - 2003 (TV Dizisi)
Kırık Ayna - 2003 (TV Dizisi)
Bana Babamı Anlat - 2000 (TV Dizisi)
Fanatik - 1999 (TV Dizisi)
Kimlik 1994 (TV Filmi)
Amerikalı - 1993
Fanatik - 1990
Abuk Sabuk Bir Film - 1990
Polizei - 1988
Patates Soğan Kısa Film 1988
Kırmızı Yeşil Kısa Film 1988
Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer A... - 1987
On Kadın - 1987
Katırcılar - 1987
Umut Sokağı - 1986
Sen Türkülerini Söyle - 1986
Beyoğlu'nun Arka Yakası - 1986
Adem İle Havva - 1986
Yılanların Öcü - 1985
Kurbağalar - 1985
Güneş Doğarken - 1984
Gizli Duygular - 1984
Firar - 1984
Güneşin Tutulduğu Gün - 1983
Derman - 1983
Tomruk - 1982
Alişan - 1982
Yol - 1981
Herhangi Bir Kadın - 1981
Feryada Gücüm Yok - 1981
Kır Gönlünün Zincirini - 1980
Aşkı Ben Mi Yarattım - 1979
Aşk ve Nefret - 1979
Almanya Acı Vatan - 1979
Gelincik - 1978
Evlidir Ne Yapsa Yeridir - 1978
Derviş Bey - 1978
Derdim Dünyadan Büyük - 1978
İstasyon - 1977
Nehir - 1977
Taksi Şoförü - 1976
Deprem - 1976
Darbe - 1976
Köprü - 1975
Endişe - 1974
İbret - 1971
Kaçaklar - 1971
Piyade Osman - 1970
Canlı Hedef - 1970
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Kimlik - 1994 (Fransa 5. Kanalının talebi ile çekilmiş Strazburg belgeseli)
Kırmızı Yeşil - 1988 .... Belgesel, 00:20:00 (Berlin Belgeseli, Federal Almanya televizyonu için)
Patates Soğan - 1988 .... Belgesel, 00:20:00 (Berlin Belgeseli, Federal Almanya televizyonu için)
Kan - 1984 .... Belgesel
Kültür Bakanlığı, Sinema Teşvik Ödülleri, Belgesel Dalı, (İsmet Kazancoğlu) 2 Milyon TL Ödülü. 1986
Senarist Filmografisi
Ay Büyürken Uyuyamam - 2011
Kırık Ayna - 2003
Amerikalı - 1993
Sen Türkülerini Söyle - 1986
Kan - 1985
Firar - 1984
Feryada Gücüm Yok - 1981
Taksi Şoförü - 1976
Kaçaklar - 1971
Umut - 1970
Koreli Kemal - 1970
Yapımcı Filmografisi
Amerikalı - 1993
Polizei - 1988
Güneşin Tutulduğu Gün - 1983
Badi - 1983
Tomruk - 1982
Oyuncu Filmografisi
Sen Türkülerini Söyle - 1986
Kurbağalar - 1985
Diğer Filmografisi
Kan - 1985 .... Kurgu
Almanya Acı Vatan - 1979 .... Ses Senkron
Mevlana - 1973 .... Yönetmen Yardımcısı
Güllü Geliyor Güllü - 1973 .... Yapım Sorumlusu
Dönüş - 1972 .... Yapım Sorumlusu
Sezercik Aslan Parçası - 1972 .... Kurgu
Dönüş - 1972 .... Kurgu
Umutsuzlar - 1971 .... Kurgu
Acı - 1971 .... Kurgu
Baba - 1971 .... Yapım Sorumlusu
Ağıt - 1971 .... Yapım Sorumlusu
Yarın Son Gündür - 1971 .... Yönetmen Yardımcısı
Umut - 1970 .... Yardımcı Yönetmen
Sevgili Muhafızım - 1970 .... Reji Ekibi
Kaderin Ağları (Yardımcı Yönetmen) - 1970 .... Yardımcı Yönetmen
Mete Han Amazonlara Karşı - 1969 .... Reji Ekibi
Çifte Tabancalı Kabadayı - 1969 .... Kurgu
Kan Su Gibi Akacak - 1969 .... Reji Ekibi
Bir Çirkin Adam - 1969 .... Reji Ekibi
Çifte Tabancalı Kabadayı - 1969 .... Müzik Yönetmeni
Kalbimdeki Yabancı- 1968 .... Ses Senkron
Hakanlar Savaşı - 1968 .... Danışman
Gelincik Tarlası - 1968 .... Reji Ekibi
Hakanlar Savaşı - 1968 .... Kurgu
Ömrümce Ağladım - 1967 .... Kurgu
Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz... - 1967 .... Kurgu
Ömrümce Ağladım- 1967 .... Ses Senkron
Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz...- 1967 .... Ses Senkron
Bir Dağ Masalı- 1967 .... Ses Senkron
Vurun Kahpeye - 1964 .... Negatif Kurgu
Bir İçim Su - 1964 .... Negatif Kurgu
Ödülleri
Endişe
1974 Sanremo Film Festivali Birincilik Ödülü
12. Antalya Film Şenliği, En iyi Film. 1975
12. Antalya Film Şenliği, En iyi Yönetmen. 1975
12. Antalya Film Şenliği, Yılmaz Güney En İyi Senaryo Yazarı. 1975
Yol
Cannes Film Festivali, En İyi Film, Altın Palmiye Ödülü. 1982
Fransa’da Eleştirmenler Ödülü. 1983
Tomruk
20. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Üçüncü Film Ödülü. 1983
Derman
20. Antalya Film Festivali İkinci Film Ödülü. 1983
Valencia Film Festivali Jüri Özel Ödülü. 1983
Karlovy Vary Film Festivali En İyi Film, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Ödülü. 1984
Karlovy Vary Film Festivali Uluslararası Film Kulüpleri Federasyonu Ödülü. 1984
4. Uluslararası Şam Film Festivali’nde En İyi Film. 1984
Kurbağalar
1986 Antalya Film Festivali Birincilik Ödülü
1986 Nantes Film Festivali Birincilik Ödülü
Sinema Yazarları Derneği seçiminde en iyi 4. film. 1986
Yılanların Öcü
23. Antalya Film Şenliği’nde En İyi 2. Film Ödülü. 1986
Firar
Sinema Yazarları seçiminde Firar En iyi 3. Film. 1985
Kan
Kültür Bakanlığı Seçiminde başarı ödülü. 1986
Abuk sabuk bir film
Yunus Nadi Yarışması Sinema Dalı’nda en iyi 2. Film. 1990
Amerikalı
Kültür Bakanlığı Seçiminde başarı ödülü. 1994
ŞERİF GÖREN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü yönetmenin evinde merdivenlerden düşerek başını çarptığı ve Taksim İlk Yardım Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldığı aktarıldı. Gören, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi 'Yol'un yönetmen koltuğunda oturmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- Tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine mühür
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- Dünya çapındaki sıralama: Türkiye'den 4 üniversite
- Niğde'deki korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı!