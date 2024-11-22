Kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Ovacık Belediyesi'ne neden kayyum atandı?

Yayınlanma: 22.11.2024 - 21:12

Güncelleme: 22.11.2024 - 21:12

Ovacık Belediyesi'nin hangi partiden olduğu ve Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kim olduğu, yaşı ve memleketi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Sarıgül neden görevden alındı?

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 1976 yılında Ovacık'ta doğdu. 1998-2009 yılları arasında Ziraat Bankası'nın Ovacık ve Tunceli şubelerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanı adayı olarak seçime katıldı ve bu göreve seçildi. Beş yıl boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüttükten sonra, 2014-2018 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ovacık Belediye Başkanı seçilen Sarıgül, üniversite mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

OVACIK BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ovacık Belediyesi için, "Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.