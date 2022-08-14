Yönetmen ve senarist Oğuzhan Tercan kimdir? Oğuzhan Tercan neden hayatını kaybetti?
Yönetmen ve senarist Oğuzhan Tercan hayatını kaybetti. Yönetmen ve senarist Oğuzhan Tercan kimdir? Oğuzhan Tercan neden hayatını kaybetti?
Oğuzhan Tercan 1963 yılında Ordu'da doğdu. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nden mezun oldu. Yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi Abdi İpekçi suikastını konu alan Uzlaşma oldu. Tercan, 13 yıl sonra Hırsız Var! adlı ikinci sinema filmini yönetti. 1992 Uluslararası İstanbul Film Festivali, Jüri Özel Ödülünü aldı.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sinema dersleri verdi.
OĞUZHAN TERCAN'IN FİLMLERİ
Avanak Kuzenler (2008)
Karadağlar (2010)
Doktorlar (2006)
Hırsız Var! (2004)
Gece Gündüz (2009)
Pilli Bebek (2003)
Beşibiryerde (2002)
Uzlaşma (1991)
OĞUZHAN TERCAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Oğuzhan Tercan 14 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Oğuzhan Tercan'ın yaşamına son verdiği iddia edildi.
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