Yorgun görünümü yok ediyor, canlı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor: Göz altı morluklarına 6 doğal çözüm

Göz altı morlukları, genetik faktörlerden, uyku düzensizliklerinden, stres ve yorgunluktan kaynaklanabilir. Özellikle hassas ciltlerde daha belirgin hale gelir. Kimyasal içerikli ürünler bazı kişilerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle doğal yöntemler hem güvenli hem de etkili bir alternatiftir. Peki, yorgun görünümü ortadan kaldıran tüyolar nelerdir? İşte, göz altı morluklarına 6 doğal çözüm...

GÖZ ALTI MORLUKLARINA 6 DOĞAL ÇÖZÜM

1. Salatalık dilimleri

Salatalığı dilimleyip gözlerin üzerine 10-15 dakika kadar uygulayın.

İçerdiği antioksidanlar ve su, cildi nemlendirir ve morlukları hafifletir.

2. Soğuk çay poşetleri

Kullanılmış yeşil veya siyah çay poşetlerini buzdolabında soğutun.

Gözlerin üzerine 10 dakika koyun.

Kafein, kan damarlarını büzerek şişlik ve morluğu azaltır.

3. Patates maskesi

Rendelenmiş patatesi temiz bir bez veya pamuk yardımıyla göz altına uygulayın.

15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Patatesin içindeki enzimler cildi aydınlatmaya yardımcı olur.

4. Hindistancevizi yağı masajı

Az miktarda hindistancevizi yağını göz çevresine hafifçe masaj yaparak uygulayın.

Düzenli kullanım cildi besler ve morlukların görünümünü azaltır.

5. Uyku ve su düzeni

Günde 7-8 saat uyumak ve yeterli miktarda su tüketmek göz altı morluklarının önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Yorgunluk ve dehidratasyon morlukları derinleştirebilir.

6. Aloe vera jeli