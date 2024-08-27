Yozgat'ta 'süper meyve' hasadı başladı: 3 yıl sonra verime geçiyor...

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:57

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:57

Şefaatli ilçesine bağlı Gülistan köyünde çiftçilik yapan Hacı Tufan'a ait 1 dekar alana geçen sene Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce deneme amacıyla dikimi gerçekleştirilen aronyanın hasadı yapıldı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce tescillenen ve anavatanı Kuzey Amerika olan içerdiği antioksidan dolayısıyla "Süper meyve" olarak da anılan aronya için Şefaatli ilçesinde hasat etkinliği düzenledi. Etkinliğe Şefaatli İlçe Kaymakamı Oğuzhan Yazar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akşit, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

İlçede hububata alternatif olarak farklı ürünlere yönelen çiftçilere destek vereceklerini söyleyen Şefaatli Kaymakamı Oğuzhan Yazar, aronya bitkisinin ilçe için umut verici olduğunu ifade etti. Kaymakam Yazar, “Bu deneme çalışması ilçemiz için örnek olacak. İlçemizde her türlü yeni ve alternatif ürünlerin ekim ve üretiminde bulunmak isteyen çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz. Bu çalışmada çiftçimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise, “Gülistan köyümüzde çiftçimiz Hacı Tufan ile 1 dekar alana aronya bitkisinin dikimini gerçekleştirdik. Dikimi geçen sene yapılmıştı. Aronya dikildikten sonra 3. yılından itibaren verime geçiyor. Burada yaptığımız denemenin bu yıl 2. senesidir. Gelişim iyi olduğundan bu sene hasat yapıyoruz. Amacımız önce çiftçi şartlarında denemek ve güzel sonuçlar olduğu takdirde de alternatif bit ürün olarak bunu ilimizde yaygınlaştırmaktır” şeklinde konuştu.