Yüksek protein ve yüksek lifli beslenme yararlı mı? Bilmeniz gereken beş şey

Son yıllarda kas sağlığını destekleme, kilo kontrolü sağlama ve sağlıklı yaşlanma vaatleriyle gündemden düşmeyen protein odaklı beslenmeye, son dönemde "fibermaxxing" (maksimum lif alımı) akımıyla birlikte lif tüketimi de eşlik etmeye başladı. Yapılan süpermarket anketleri tüketicilerin %40'ından fazlasının geçen yıl protein alımını artırdığını ortaya koyarken, uzmanlar tek yönlü ya da kontrolsüz besin artışının vücutta şişkinlik ve enerji düşüklüğü gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
YÜKSEK PROTEİN VE YÜKSEK LİF DENGESİ NEDİR?
Beslenme uzmanlarına göre yüksek proteinli beslenmenin tek bir tanımı bulunmuyor. Genel standartlarda yetişkinler için önerilen günlük alım miktarı vücut ağırlığının kilogramı başına 0,75 gram (75 kg bir yetişkin için yaklaşık 56 gram) iken, yüksek protein alımı hedefleyenlerde bu oran kilogram başına 1-2 grama ya da öğün başına 20-30 grama yükseliyor. Lif tüketiminde ise durum daha net: Sağlıklı bir yaşam için günlük önerilen miktar en az 30 gram. Ancak veriler, toplumun büyük bir kısmının bu lif hedefine ulaşamadığını gösteriyor. İngiliz Tarım Birliği (BDA) verilerine göre, 100 gramında 3 gram lif bulunduran ürünler "lif kaynağı", 6 gramdan fazla içerenler ise "yüksek lifli" gıda olarak kabul ediliyor.
BİLİNÇSİZ TÜKETİM RAHATSIZLIKLARA YOL AÇABİLİR
Yüksek protein kas kütlesini koruyup kilo vermeye yardımcı olurken; yüksek lif ise kolesterolü dengeleyip tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor. Ancak uzmanlar "daha fazlası her zaman daha iyidir" algısının yanlış olduğunu vurguluyor. Lif alımını aniden artırmak bağırsaklarda ciddi şişkinlik ve rahatsızlık hissi yaratabilirken, aşırı protein tüketimi de karbonhidratların dışlanmasına ve özellikle spor yapan kişilerde enerji düşüklüğüne yol açabiliyor.
Uzmanlar, bu beslenme tarzını güvenli ve sürdürülebilir kılmak için 5 temel kuralı sıralıyor:
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Mevcut Tüketiminizi Kontrol Edin ve Öğünlere Dağıtın: Günlük besin alımınızı uygulamalar veya gıda etiketleri yardımıyla takip edin. Çoğu sağlıklı insan için protein faydasının kilogram başına 1,2 gramda sabitlendiğini unutmayın. Proteini ve lifi tek bir öğünde yüklemek yerine gün geneline yaymak, tokluk hissini korur ve bağırsak bakterilerini daha iyi besler. Özellikle besin değeri düşük geçiştirilen kahvaltılarda çavdar ekmeği, yumurta, domates veya yulaf ezmesi tercih edilebilir.
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Bitkisel Proteinlere Öncelik Verin: Hayvansal proteinlerin aşırı tüketimi lif alımının azalmasına neden olur. Baklagiller, mercimek, nohut ve kuruyemişler hem protein hem de lifi bir arada sunan bütçe dostu kaynaklardır. Araştırmalar, yeterli miktarda tüketildiğinde bitkisel proteinlerin kas gelişiminde hayvansal proteinler kadar etkili olduğunu gösteriyor.
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Besin Çeşitliliğini Artırın: Tek bir takviyeye veya gıdaya bağımlı kalmak yerine mikrobiyom çeşitliliğini artırmak için farklı meyve, sebze, tam tahıl ve tohumları tüketin. Farklı bitkiler, farklı bağırsak bakterilerini besleyerek bağışıklığı güçlendirir.
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Kademeli İlerleyin ve Sıvı Tüketimini Artırın: Beslenme alışkanlıklarınızı küçük porsiyon değişiklikleriyle (yemeğin yanına sebze garnitürü veya bir avuç kuruyemiş ekleyerek) zamana yayın. Lif alımını artırırken, lifin vücutta en iyi şekilde işlenebilmesi için su tüketimini de mutlaka artırın.
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İşlenmemiş (Tam) Gıdalara Odaklanın: Protein barları, takviyeli yoğurtlar veya lifli atıştırmalıklar hareket halindeyken pratik birer alternatif olsa da beslenmenin temelini oluşturmamalıdır. Katkı maddesi içermeyen, doğal yapısı bozulmamış tam gıdalar her zaman en sağlıklı seçenektir.