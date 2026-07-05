Yüksek protein ve yüksek lifli beslenme yararlı mı? Bilmeniz gereken beş şey

Son yıllarda kas sağlığını destekleme, kilo kontrolü sağlama ve sağlıklı yaşlanma vaatleriyle gündemden düşmeyen protein odaklı beslenmeye, son dönemde "fibermaxxing" (maksimum lif alımı) akımıyla birlikte lif tüketimi de eşlik etmeye başladı. Yapılan süpermarket anketleri tüketicilerin %40'ından fazlasının geçen yıl protein alımını artırdığını ortaya koyarken, uzmanlar tek yönlü ya da kontrolsüz besin artışının vücutta şişkinlik ve enerji düşüklüğü gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

YÜKSEK PROTEİN VE YÜKSEK LİF DENGESİ NEDİR?

Beslenme uzmanlarına göre yüksek proteinli beslenmenin tek bir tanımı bulunmuyor. Genel standartlarda yetişkinler için önerilen günlük alım miktarı vücut ağırlığının kilogramı başına 0,75 gram (75 kg bir yetişkin için yaklaşık 56 gram) iken, yüksek protein alımı hedefleyenlerde bu oran kilogram başına 1-2 grama ya da öğün başına 20-30 grama yükseliyor. Lif tüketiminde ise durum daha net: Sağlıklı bir yaşam için günlük önerilen miktar en az 30 gram. Ancak veriler, toplumun büyük bir kısmının bu lif hedefine ulaşamadığını gösteriyor. İngiliz Tarım Birliği (BDA) verilerine göre, 100 gramında 3 gram lif bulunduran ürünler "lif kaynağı", 6 gramdan fazla içerenler ise "yüksek lifli" gıda olarak kabul ediliyor.

BİLİNÇSİZ TÜKETİM RAHATSIZLIKLARA YOL AÇABİLİR

Yüksek protein kas kütlesini koruyup kilo vermeye yardımcı olurken; yüksek lif ise kolesterolü dengeleyip tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor. Ancak uzmanlar "daha fazlası her zaman daha iyidir" algısının yanlış olduğunu vurguluyor. Lif alımını aniden artırmak bağırsaklarda ciddi şişkinlik ve rahatsızlık hissi yaratabilirken, aşırı protein tüketimi de karbonhidratların dışlanmasına ve özellikle spor yapan kişilerde enerji düşüklüğüne yol açabiliyor.

Uzmanlar, bu beslenme tarzını güvenli ve sürdürülebilir kılmak için 5 temel kuralı sıralıyor: