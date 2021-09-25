Yüksek Sadakat 'Rengarenk' albümüyle geri döndü

25 Eylül 2021 Cumartesi, 00:00

Uzun süreli sessizliklerini 'Öksüz Yel' adlı şarkılarıyla bozan Yüksek Sadakat, beşinci stüdyo albümleri 'Rengarenk' ile dinleyici karşısına çıkıyor. Albüm 24 Eylül itibariyle tüm dijital mecralarda yayınlandı.

BİRÇOK MÜZİK TÜRÜNÜN ETKİLEŞİMİ OLACAK

Yüksek Sadakat, 'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer', 'Haydi Gel İçelim' ve 'Katil ve Maktul' gibi hit şarkılara imza atmıştı. Yeni albümü DMC etiketi taşıyan grup, “Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer"i 15’inci yıla özel olarak yeniden yorumladı.

‘Rengarenk’ albümü 8 şarkıdan oluşuyor ve rock-pop-reggae-funk gibi birçok müzik türünün etkileşimiyle dinleyicileri bekliyor.

Yüksek Sadakat grubunun üyeleri Uğur Onatkut, Kenan Vural, Serkan Özgen, Kutlu Özmakinacı ve Sefa Deniz Alemdar'dan oluşuyor.