Yayınlanma: 07.01.2024 - 18:52

Güncelleme: 07.01.2024 - 18:52

Yüsel Uzel, Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olarak adlandırılıyor. Usta sanatçının ölüm haberi şaşkınlık yarattı. Peki, Yüksel Uzel kim, şarkıları neler? Yüksel Uzel öldü mü? İşte ayrıntılar...

YÜKSEL UZEL KİM?

Yüksel Uzel, gerçek adıyla Yüksel Katmer, 19 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da doğmuş klasik Türk müziği solisti ve şarkıcı. Müzik kariyerine 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda korist olarak başlamıştır. İlk kez 1978 yılında sahne almıştır.

YÜSEK UZEL'İN ŞARKILARI NELER?

Yüksel Uzel, müzik kariyerine yönelik önemli adımlarından birini 1983 yılında çıkardığı "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adlı albümüyle attı. Daha sonra klasik Türk müziğine yöneldi ve "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" başlıklı ikinci albümünü çıkardı.

1988 yılında "Al Aşkını Ver Gönlümü" adlı albümünü hazırlayan sanatçı, bu albümle büyük bir ticari başarı elde etti. Aynı yıl Tarık Tarcan ile başrolünü paylaştığı "Islak Sokak" adlı filmde de yer aldı. Ancak, popülaritesinin zirvesinde olduğu dönemde sağlık sorunlarıyla karşılaştı. İsviçre'de geçirdiği beyin ameliyatları sonrasında, 1997'de sahneleri bırakarak Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yerleşti. 1995 yılında iş insanı İhsan Börekçioğlu ile evlendi, ancak 2008'de boşandı.

YÜKSEK UZEL NEDEN ÖLDÜ?

Yüksel Uzel, 7 Ocak 2024'te hayatını kaybetti. Yüksek Uzel uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.