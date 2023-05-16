Yumurtanın kötü olup olmadığını anlamanın en kolay yolu! Asla bayat çıkmıyor
Açıktan yumurta satın alırken bilmeniz gerekenler
Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan bir içerikte; Bozuk yumurtanın zararları sıralandı;
- Bozuk yumurta zehirler mi? Evet, bozuk yumurta yemek besin zehirlenmesine neden olur.
- Bozuk yumurta içerisinde bulunan salmonella bakterisi bu zehirlenmeye davetiye çıkaran faktördür.
- Ortalama 12-72 saat içerisinde karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateşlenme ile gıda zehirlenmesi belirtileri başlar.
- Özetle, bozuk yumurta yenirse salmonella bakterisi nedeniyle gıda zehirlenmesine neden olur ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.
Yumurtanın kötü olup olmadığını anlamak için işte bilmeniz gereken yöntemler
1. Tarihine bakın: Yumurtaların üzerinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarihe kadar tüketmeniz önerilir.
2. Yumurtayı suya batırın: Taze bir yumurta suya batırıldığında dipteki yatay dururken, yaşlı bir yumurta dik duracaktır.
3. Koklayın: Eğer yumurta kötüyse, kokusu keskin ve rahatsız edici olacaktır.
4. Kırın: Kötü bir yumurta kırıldığında sarısı ve beyazı karışmış, sıvı bir halde olacaktır. Taze bir yumurta ise beyazı kalın, sarısı yüksek ve yuvarlak bir şekilde duracaktır.
Bu yöntemleri kullanarak, yumurtanın kötü olup olmadığını anlayabilirsiniz.
TEKRAR ISITMAYIN
Öte yandan uzmanlar sağlık açısından yumurtanın asla tekrar ısıtılmaması gerektiğine dikkat çektiler. Isıtılan yumurta zehirleyebilmektedir.
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