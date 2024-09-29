Yunanistan Prensesi Thedora, ABD'li avukat Matthew Kumar ile evlendi

Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:57

Güncelleme: 29.09.2024 - 14:57

Oyuncu olarak da tanınan Yunanistan Prensesi Theodora, altı yıllık nişanlısı, ABD'li avukat Matthew Kumar ile evlendi. Düğün, dün Atina Metropolitan Katedrali'nde gerçekleşti ve Prenses Theodora, kiliseye kardeşi Veliaht Prens Pavlos eşliğinde girdi. Düğüne, prensesin yakın dostları ve ailesi katıldı.

Çift, düğün öncesinde Bizans ve Hristiyan Müzesi'nde bir akşam yemeği düzenledi. Düğünün ardından ise konuklar, akşam yemeği için bir otelde bir araya geldi.

41 yaşındaki Prenses Theodora, Celia Kritharioti imzalı gelinliğiyle büyük beğeni topladı. Gelinliğini, Connaught Prensesi Margaret'e ait olan aile yadigarı dantel duvak ve zarif Mısır Hidiv tacıyla tamamladı.

DÜĞÜN İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Celia Kritharioti, ünlü moda tasarımcıları arasında yer alıyor ve Nicole Kidman ile Gwyneth Paltrow gibi isimler de müşterileri arasında bulunuyor.

Prenses Theodora ve Matthew Kumar'ın düğünü, ilk olarak Mayıs 2020'de planlanmıştı ancak iki kez ertelendi. İlk erteleme koronavirüs salgını nedeniyle, ikincisi ise Prenses Theodora'nın babası Kral II. Konstantin'in vefatı sebebiyle yapıldı.

Prenses Theodora'nın düğün günü hangi tacı takacağı merak konusuydu. Annesi Kraliçe Anne-Marie, teyzesi Kraliçe II. Margrethe, Prenses Benedikte ve kız kardeşi Prenses Alexia gibi ailedeki diğer kraliyet gelinlerinin tercihi olan Mısır Hidiv tacını takması bekleniyordu. Bu tahmin doğru çıktı ve Prenses Theodora, Mısır Hidiv tacını tercih etti.

Mısır Hidiv tacı ve duvak, Connaught Prensesi Margaret'e ait olup, 1920'deki ölümünden sonra kızı Prenses Ingrid'e devredilmişti. Tacın ailedeki zarif gelinler için özel bir anlamı bulunuyor.