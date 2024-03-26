Yunus Emre'nin cezaları yeni bitmişti... Yeniden ceza aldı!
Survivor'da şaşırtan bir konsey geride kaldı. Geride kalan konseyde şaşırtan bir ceza verildi. Kırmızı Takım yarışmacılarından yunus Emre yeniden ceza aldı...
Survivor All Star'da 24 Mart akşamı yayımlanan bölümde Kırmızı Takım ödül oyununu kazanmıştı. Kırmızı takım iki günlük tatil kazanarak takımla birlikte adadan ayrılmıştı. Ödül oyununda yaşananlar nedeniyle Kırmızı takım yarışmacısı yeniden ceza aldı.
TAKIM ARKADAŞINI YARALAYABİLİRDİ
Kırmızı Takım kazandıkları ödül oyununun ardından iki günlük tatile gitmişti. Bu ödülde Yunus Emre ve Nagihan arasında yaşananlar nedeniyle Acun Ilıcalı Kırmızı Takım yarışmacısına ceza verdi. Yunus Emre üst üste aldığı cezaların ardından henüz yeni ödül oyunlarından faydalanabilme şansı yakalamıştı. Fakat Acun Ilıcalı cezasını açıkladı.
Yunus Emre ödülden faydalanırken kullandığı Jet Ski ile takım arkadaşı Nagihan'ı yaralayabileceği için ceza aldı. Yunus Emre bundan sonra ödüllerin ardından bu gibi araçları kullanma şansı yakalayamayacak.
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