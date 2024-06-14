Yurtdışı çıkış harcı nedir? 2024 Yurtdışı çıkış harcı ne kadar? Yurtdışı çıkış harcına ne kadar zam gelecek?

Yayınlanma: 14.06.2024 - 21:27

Güncelleme: 14.06.2024 - 21:31

Yurtdışı çıkış harçlarına olağanüstü bir zam geleceği iddia edildi. Borsa ve kripto parada işlem vergisi düzenlemesini erteleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışı çıkış harcının artırılmasına yönelik çalışma başlattı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Yurtdışına çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile Türkiye dışına çıkan tüm Türk vatandaşlarının ödemesi zorunlu olan bir bedeldir.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

15 TL olan harç bedeli 15 Temmuz 2019 tarihinde 50 TL, 17 Mart 2022 tarihinde 150 TL oldu.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurtdışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebilmektedir.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF?

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; aşağıdaki gruplar harç uygulamasından muaf tutulmuştur.

- Çıkış tarihi itibariyle yurtdışında oturma izni bulunanlar

- 7 yaşını doldurmamış olanlar

- yurtdışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı

Yurtdışında oturma izni bulunan vatandaşlar Türkiye'den çıkışlarında oturma izin belgelerini ibraz ettikleri takdirde başkaca bir işleme gerek kalmadan harçtan muaf tutulacaklardır.

Çifte vatandaşlar yabancı ülke pasaportu ile seyahat edebildiklerinden harç ödemek zorunda değildirler.

Resmi görevle yurtdışına çıkan kamu görevlileri harç muafiyetinden faydalanamazlar.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM MI GELECEK?

Ekonomi yönetimi, Kamu gelirlerini artırmak için vergide birçok istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanıyor.

Şu an 150 lira olan yurtdışına çıkış harcının yaklaşık yüzde 1000’e yakın bir zamla 1.500 lira olması bekleniyor.

Eğer harç bin lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, bin 750 lira olarak belirlenirse yüzde 1066 olacak.