Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:55

Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Yaprak Dökümü dizisiyle tanıtan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Peki, Yusuf Atala kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Atala neden gözaltına alındı? Yusuf Atala dizileri...

YUSUF ATALA KİMDİR?

Yusuf Atala 4 Ekim 1957'de İstanbul'da doğdu. Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok dizide rol aldı. 1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezun oldu. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapmaktı. Kendisi gibi oyuncu olan Bükre Atala'nın babasıdır.

YUSUF ATALA DİZİ VE FİLMLERİ

Güzel Atlar Diyarı (TV Dizisi) Yakında (Derviş)

Ada Masalı (TV Dizisi) 2021 (Sinan)

Kefaret (TV Dizisi) 2020-2021 (Kadir Kınar)

Ne Olur Gitme (Sinema Filmi) 2019

Mezeci Çırağı (Sinema Filmi) 2017 (Mezeci İsmail Hakkı)

Muhalif Başkan (Sinema Filmi) 2013 (Cengiz)

Araf Zamanı (TV Dizisi) 2012

Yamak Ahmet (TV Dizisi) 2012 (İhsan Efendi)

Pis Yedili (TV Dizisi) 2012 (Kemal Samyeli)

Sen de Gitme (TV Dizisi) 2011

Yaprak Dökümü (TV Dizisi) 2006-2010 (Ahmet Genç)

Servet Avcısı (TV Dizisi) 2008

Osmanlı Cumhuriyeti (Sinema Filmi) 2008 (Enver)

Aşk Yeniden (TV Dizisi) 2007 (İbrahim)

Doktorlar (TV Dizisi) 2006

Kampüsistan (TV Dizisi) 2003 (İzzet)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 (Hasan)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi) 2002

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) 2002 (Rıfkı)

Tatlı Hayat (TV Dizisi) 2001 (Mahmut)

Bizim Aile (TV Dizisi) 2001 (Doktor) 2001

Dadı (TV Dizisi) 2000

İkinci Bahar (TV Dizisi) 1998

Çökertme (Sinema Filmi) 1997

Gurbetçiler (TV Dizisi) 1996

Çiçek Taksi (TV Dizisi) 1995 (Rüstem)

Böcek (Sinema Filmi) 1995

Süper Baba (TV Dizisi) 1993 (Antrenör Şakir)

Ah Şu Komşularımız (TV Dizisi) 1990

Uzaylı Zekiye (TV Dizisi) 1987