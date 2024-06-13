Yusuf Atala kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Atala neden gözaltına alındı? Yusuf Atala dizileri...
Yalova’da “Ücretsiz tatil kazandınız.” tuzağıyla 50 milyon liralık vurgunda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çetede gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Yaprak Dökümü dizisiyle tanıtan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Peki, Yusuf Atala kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Atala neden gözaltına alındı? Yusuf Atala dizileri...
Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Yaprak Dökümü dizisiyle tanıtan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Peki, Yusuf Atala kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Atala neden gözaltına alındı? Yusuf Atala dizileri...
YUSUF ATALA KİMDİR?
Yusuf Atala 4 Ekim 1957'de İstanbul'da doğdu. Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok dizide rol aldı. 1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezun oldu. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapmaktı. Kendisi gibi oyuncu olan Bükre Atala'nın babasıdır.
YUSUF ATALA DİZİ VE FİLMLERİ
Güzel Atlar Diyarı (TV Dizisi) Yakında (Derviş)
Ada Masalı (TV Dizisi) 2021 (Sinan)
Kefaret (TV Dizisi) 2020-2021 (Kadir Kınar)
Ne Olur Gitme (Sinema Filmi) 2019
Mezeci Çırağı (Sinema Filmi) 2017 (Mezeci İsmail Hakkı)
Muhalif Başkan (Sinema Filmi) 2013 (Cengiz)
Araf Zamanı (TV Dizisi) 2012
Yamak Ahmet (TV Dizisi) 2012 (İhsan Efendi)
Pis Yedili (TV Dizisi) 2012 (Kemal Samyeli)
Sen de Gitme (TV Dizisi) 2011
Yaprak Dökümü (TV Dizisi) 2006-2010 (Ahmet Genç)
Servet Avcısı (TV Dizisi) 2008
Osmanlı Cumhuriyeti (Sinema Filmi) 2008 (Enver)
Aşk Yeniden (TV Dizisi) 2007 (İbrahim)
Doktorlar (TV Dizisi) 2006
Kampüsistan (TV Dizisi) 2003 (İzzet)
Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 (Hasan)
Çocuklar Duymasın (TV Dizisi) 2002
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) 2002 (Rıfkı)
Tatlı Hayat (TV Dizisi) 2001 (Mahmut)
Bizim Aile (TV Dizisi) 2001 (Doktor) 2001
Dadı (TV Dizisi) 2000
İkinci Bahar (TV Dizisi) 1998
Çökertme (Sinema Filmi) 1997
Gurbetçiler (TV Dizisi) 1996
Çiçek Taksi (TV Dizisi) 1995 (Rüstem)
Böcek (Sinema Filmi) 1995
Süper Baba (TV Dizisi) 1993 (Antrenör Şakir)
Ah Şu Komşularımız (TV Dizisi) 1990
Uzaylı Zekiye (TV Dizisi) 1987
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