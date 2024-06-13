Osman Cavcı kimdir? Alan yarışmasına katılan Osman Cavcı kaç yaşında, nereli?

Hababam Sınıfı Güle Güle, Muhsin Bey ve Aşıksın gibi filmlerde gösterdiği performansla hafızalara kazınan oyuncu Osman Cavcı, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan "Alan" yarışmasına katıldı. Peki, Osman Cavcı kimdir? Alan yarışmasına katılan Osman Cavcı kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:07
Osman Cavcı kimdir? Alan yarışmasına katılan Osman Cavcı kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Alan yarışmasına katılan eski Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı, sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Osman Cavcı kimdir? Alan yarışmasına katılan Osman Cavcı kaç yaşında, nereli?

OSMAN CAVCI KİMDİR?

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Osman Cavcı, tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı'nın oğludur. Baba mesleği olan tiyatroya olan aşkı 1972'de bir turnede (İzmir Turnesi) başlamıştır. Daha sonraları Ertem Eğilmez ile tanışmasının ardından 1981 yılında sinemaya adım atmıştır. İlk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle'dir. Daha sonra Zeki Ökten'in yönettiği Yoksul filminin sonunda Yeni Çırak olarak rol almıştır.

İlk sinema filminden sonra Türk filmlerinde rol almaya devam etmiş, Muhsin Bey filmi ile genç yaşta kariyerinin zirvesini yakalamıştır. Muhsin Bey'de organizatör Muhsin Kanadıkırık'ın genç yardımcısını kendi adıyla oynamıştır. Filmdeki bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bununla beraber TRT yapımı dizilerde de rol almaya başlamıştır.


Osman Cavcı haberleri Alan yarışması haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Ömer Bin Ladin kimdir? Ömer Bin Ladin neden gündem oldu?

Ömer Bin Ladin kimdir? Ömer Bin Ladin neden gündem oldu?
Poyraz Efe Yıldırım kimdir? Poyraz Efe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Poyraz Efe Yıldırım'ın kariyeri

Poyraz Efe Yıldırım kimdir? Poyraz Efe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Poyraz Efe Yıldırım'ın kariyeri
Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, nereli? Oğuz Aydın'ın kariyeri

Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, nereli? Oğuz Aydın'ın kariyeri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler