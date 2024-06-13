Ersu Şaşma kimdir? Milli atlet Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli?

Sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma sosyal medyada araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Ersu Şaşma kimdir? Milli atlet Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:44
Ersu Şaşma kimdir? Milli atlet Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli?
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İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın sırıkla atlama finalinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma, bronz madalya kazanarak bu kategoride kürsüye çıkan ilk Türk sporcu oldu. Peki, Ersu Şaşma kimdir? Milli atlet Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli?

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

Ersu Şaşma, 30 Eylül 1999 yılınfa Mersin'de doğdu. Fenerbahçe Atletizm Takımı sporcusudur. Antrenörlüğünü 18 Ocak 2021'de vefat edinceye kadar Halil İbrahim Çömlekçi yapmıştır.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı


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