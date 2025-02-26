Yusuf Güney 'uzaylı sevgilisini' paylaştı!

Şarkıcı Yusuf Güney, daha önce astral seyahate çıktığını ve Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia ederek gündem olmuştu. Son olarak, bu iddiasını bir adım ileri taşıyan Güney, sevgilisini "İşte size merak edilen sevdiceğim" sözleriyle paylaştı.

Yusuf Güney 'uzaylı sevgilisini' paylaştı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:35

Son dönemde sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, uzayda karşılaştığını iddia ettiği Kenan Işık ve Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğu yönündeki sözleriyle sosyal medyanın dikkatini çekti.

Güney, bir programda yaptığı açıklamada, "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde, Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında. Dünyaya göre 18-19 yaşlarında, çok güzel bir kadın" demişti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar sonrası Güney, iddialarına açıklık getirerek bunun bir espri olduğunu belirtti.

Şarkıcı, "Makara da yapamıyoruz yahu! Röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç: Ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle... Ah ah!" diyerek tepkisini gösterdi. Son olarak, sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, yapay zekâ efektiyle oluşturduğu görüntüyü yayımlayarak, "İşte size merak edilen sevdiceğim, Andromedalı sevgilim" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #yusuf güney

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