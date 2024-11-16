Yusuf Güney yalan makinesi testinde: 'Auramdan dolayı fenalaştılar'

Yayınlanma: 16.11.2024 - 14:15

Güncelleme: 16.11.2024 - 15:49

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir programda yalan makinesine bağlandı ve ilginç açıklamalarıyla yine gündem oldu. Astral seyahat, uzaylılar ve dünya dışı varlıklarla ilgili yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken Güney, Orkun Işıtmak’ın YouTube kanalındaki Pembe Yalanlar programına katıldı. Programda "yalan makinesi" olarak bilinen bir cihaza bağlanan Güney, sorulara verdiği yanıtlarla şaşırttı.

UZAYLILARLA TANIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Güney, "Uzaylılarla tanıştın mı?" sorusuna "Evet, gördüm. Konuşmaya çalıştım ama cevap alamadım, gittiler" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, gelecekte olacak olayları gördüğünü belirterek, “Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlık kaldıramaz” dedi. "Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım" diyerek deneyimlerinden bahsetti.

FENALAŞAN ÇEKİM EKİBINE 'AURAMDAN DOLAYI' YANITI

Program sırasında, çekim ekibinden bir kişinin fenalaşması üzerine, Orkun Işıtmak “İrem nerede?” diye sordu. Fenalaşan kişinin ardından Yusuf Güney, "O zaman gelmesin buraya" diyerek dikkat çekti. İşıtmak, “Senin enerjinden dolayı mı?” diye sorunca Güney, "Benim auramdan dolayı, çok yüksek bir auram var" şeklinde cevap verdi. Ayrıca, Güney, fenalaşan kişi hakkında "Kanalları çok açık, aşırı açık, maneviyatı var, derin bir kız" dedi.

İşıtmak, program sırasında yaşanan garip olaylara da değindi: "Çekimde garip bir şey yaşayacağımızı düşünüyordum. Senin konuk olduğun programların ikisinde de ışıklar gidiyor" diyerek şaşkınlık yaşadığını belirtti. Güney ise, yaşanan olayları maneviyatla bağdaştırarak "Yaşadığı şeylerden sizin haberiniz yok" şeklinde bir açıklama yaptı.