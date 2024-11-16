Yusuf Güney yalan makinesi testinde: 'Auramdan dolayı fenalaştılar'
Yusuf Güney, katıldığı yalan makinesi testinde uzaylılarla tanıştığını iddia ederken, program sırasında bir ekibin fenalaşmasına "Benim auramdan dolayı" açıklamasını yaptı.
Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir programda yalan makinesine bağlandı ve ilginç açıklamalarıyla yine gündem oldu. Astral seyahat, uzaylılar ve dünya dışı varlıklarla ilgili yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken Güney, Orkun Işıtmak’ın YouTube kanalındaki Pembe Yalanlar programına katıldı. Programda "yalan makinesi" olarak bilinen bir cihaza bağlanan Güney, sorulara verdiği yanıtlarla şaşırttı.
UZAYLILARLA TANIŞTIĞINI İDDİA ETTİ
Güney, "Uzaylılarla tanıştın mı?" sorusuna "Evet, gördüm. Konuşmaya çalıştım ama cevap alamadım, gittiler" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, gelecekte olacak olayları gördüğünü belirterek, “Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlık kaldıramaz” dedi. "Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım" diyerek deneyimlerinden bahsetti.
FENALAŞAN ÇEKİM EKİBINE 'AURAMDAN DOLAYI' YANITI
Program sırasında, çekim ekibinden bir kişinin fenalaşması üzerine, Orkun Işıtmak “İrem nerede?” diye sordu. Fenalaşan kişinin ardından Yusuf Güney, "O zaman gelmesin buraya" diyerek dikkat çekti. İşıtmak, “Senin enerjinden dolayı mı?” diye sorunca Güney, "Benim auramdan dolayı, çok yüksek bir auram var" şeklinde cevap verdi. Ayrıca, Güney, fenalaşan kişi hakkında "Kanalları çok açık, aşırı açık, maneviyatı var, derin bir kız" dedi.
İşıtmak, program sırasında yaşanan garip olaylara da değindi: "Çekimde garip bir şey yaşayacağımızı düşünüyordum. Senin konuk olduğun programların ikisinde de ışıklar gidiyor" diyerek şaşkınlık yaşadığını belirtti. Güney ise, yaşanan olayları maneviyatla bağdaştırarak "Yaşadığı şeylerden sizin haberiniz yok" şeklinde bir açıklama yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- Kazanan isim belli oldu!
- Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
- Polis yanlış adresi bastı, ev sahibinin kolunu kırdı
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısında yeni perde
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- İlk bulgular neye işaret ediyor?
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!