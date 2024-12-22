Rafet El Roman'dan Yusuf Güney çıkışı: 'Uzaylılardan şarkı bulup gelsin'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:32

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:32

Sanatçı Rafet El Roman, uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



2008 yılında Yusuf Güney ile birlikte seslendirdikleri "Aşk-ı Virane" adlı şarkının nasıl ortaya çıktığını Aramızda Kalmasın programında anlatan Rafet El Roman, şunları söyledi:



"Yusuf Güney beni her seferinde şaşırtıyor. Bana ulaşmak için bin takla attı. Kulisime geldi ve 'Ağabey, bir şarkı yazdım, dinler misin?' dedi. Şarkıyı söylediğinde şaşırıp kaldım. 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorduğumda 'Dönerciyim' dedi. Bunun üzerine 'Şarkıyı beraber okuyalım, sen de müzik piyasasına adım at' dedim. 5 yıl kontratlı olarak birlikte çalıştık ve bu süreçte 1.5 milyon dolar kazandık."







"ÖFKE KONTROLSÜZLÜĞÜ VAR"



Sanatçı, Yusuf Güney'in kişiliğiyle ilgili değerlendirmelerine ise şöyle devam etti:



"Bence o bunun kıymetini hiç bilmedi. Onda biraz öfke kontrolsüzlüğü var. Taksiciyle, itfaiyeciyle, polislerle tartışıyor. Fevri bir kişiliğe sahip."







Rafet El Roman, son dönemde uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Yusuf Güney hakkında şunları söyledi:



"Şimdi başka bir kulvarda. O kadar ermiş ki biz ona erişemiyoruz. Bu uzaylılar konusu benim için hiç ilgi çekici değil. Yusuf’a tavsiyem; madem uzaylılarla haşir neşir oluyor, oradan yeni bir şarkı bulup getirsin de müziğe dönsün. Kendini şarkılarıyla ispatlasın çünkü ben onun hala çok yetenekli olduğuna inanıyorum. Umarım doğru yolu bulur."