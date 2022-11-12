Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi?

1978 yılında vizyona giren Yüz Numaralı Adam filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne? Yüz Numaralı Adam filminin oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi? Yüz Numaralı Adam filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:32
Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi?
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Yüz Numaralı Adam, yönetmenliğinde ve senaryosunda Osman F. Seden olan 1978 yapımlı güldürü filmidir.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban girdiği her işten becereksizliği yüzünden kovulmaktadır. Bir yandan da ailesi onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürün reklamlarında oynayacak birini arıyordur. Oya bu proje için halktan birini düşünüyordur. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onun bu proje için uygun olduğunu düşünür. Şaban'ı reklam filminde oynamaya ikna eder.  

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal 

Oya Aydoğan 

Cem Erman 

Ali Şen 

Reha Yurdakul 

Süleyman Turan 

Feridun Şavlı 

Leman Akçatepe 

Orhan Elmas 

Asım Par 

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul Cankurtaran'da gerçekleştirilmiştir.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yüz Numaralı Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.



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