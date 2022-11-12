Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:32

Yüz Numaralı Adam, yönetmenliğinde ve senaryosunda Osman F. Seden olan 1978 yapımlı güldürü filmidir.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban girdiği her işten becereksizliği yüzünden kovulmaktadır. Bir yandan da ailesi onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürün reklamlarında oynayacak birini arıyordur. Oya bu proje için halktan birini düşünüyordur. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onun bu proje için uygun olduğunu düşünür. Şaban'ı reklam filminde oynamaya ikna eder.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Oya Aydoğan

Cem Erman

Ali Şen

Reha Yurdakul

Süleyman Turan

Feridun Şavlı

Leman Akçatepe

Orhan Elmas

Asım Par

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul Cankurtaran'da gerçekleştirilmiştir.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yüz Numaralı Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.



