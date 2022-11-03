Ölüm Yarışı filminin konusu nedir? Ölüm Yarışı filminde kimler oynuyor?

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:32

2008 yapımı Ölüm Yarışı filminin yönetmenliğini Paul W. S. Anderson yapıyor. 1975 yapımı Death Race 2000'inden uyarlanan film 4 seriden oluşuyor.



ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2012 yılında geçen filmde, çöken ABD ekonomisi ve tavana vuran işsizlik sonucunda suç oranları patlar.Sonuç olarak hapishane sistemi çökme noktasına gelir ve özel şirketler hapishaneleri ticari amaçlar için kullanmaya başlar. Bu cezaevlerinden biri olan Terminal Island'da internet üzerinden yayınlanan kafes dövüşleri düzenlenmeye başlanır. Ölümüne yapılan yarışların seyirci sayısı da gittikçe artmaktadır. Ancak kafes dövüşlerinin artık seyirciyi tatmin etmemesi üzerine Ölüm Yarışı denen kuralları olmayan otomobil yarışları ortaya çıktı.

Terminal Island'da yapılan yarışlardan birinde Frankenstein lakablı yarışçı, yarışın sonunda kazanacağı halde yardımcı pilotunun olmaması üzerine Joe'nun gönderdiği füzeyle ölür.Hapishane yönetimi ilgi çeken bu yarışçının ölümünden sonra yarışlara olan talebin düşüceğinden korkarak yeni birini arar.Eski bir otomobil yarışmacısı olan Jensen Ames'in yeni Frankenstein için en iyi aday olabileceğini gören hapishane yönetimi, mahkûmlardan birine Jensen'in karısını öldürterek suçu onun üstüne yıkarlar.Böylece Terminal Islanda düşen Jensen, cezaevinin müdiresi tarafından yarışlarda yeni Frankenstein olması için ikna edilir.

ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bu coşkulu aksiyon gerilimin başrolünde yer alan Jason Statham'a Ian McShane, Joan Allen ve Tyrese Gibson eşlik ediyor