Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri rekor kırdı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:06

Amazon, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ilk iki bölümünün prömiyerini Cuma günü 240'tan fazla ülke ve bölgede yaptı. Merakla beklenen sekiz bölümlük sezonun 14 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, HBO'nun bu yılki en iddialı yapımı olan Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon'a rakip olarak görülüyor.

Yüzüklerin Efendisi spinoffu'nun vizyona girmesi, HBO'da prömiyerini yaklaşık 10 milyondan fazla ABD'linin izlediği Ejderha Evi'nin HBO rekoru kırmasından iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

CHIP dergisinde yayınlanan habere göre; Amazon'dan yapılan açıklamada "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk gününde 25 milyondan fazla küresel izleyiciyi çekerek Prime Video'nun şimdiye kadarki en büyük prömiyerini yaptı" denildi.

Amazon Stüdyoları'nın başkanı Jennifer Salke, dizinin başarısının ardından şöyle konuştu:

Tolkien'in tüm zamanların en popülerlerinden olan ve pek çok kişinin fantezi türünün kökeni kabul ettiği hikayelerinin bize bu gurur verici anı yaşatması birbiriyle örtüşüyor. Tolkien ailesine ve yapımcılarımıza minnettarım.

715 MİLYON DOLARLIK DİZİ

Amazon Prime, diziyi bugüne kadarki en pahalı dizi olarak tanıtıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre maliyeti yaklaşık 715 milyon dolar.

Amazon'dan yapılan açıklamada, "Amazon Prime Video'nun Orta Dünya'da kötülüğün yeniden ortaya çıkışına karşı bir araya gelen karakterlerin hikâyesini takip eden dizinin ilk sezonu Türkiye'de ve tüm dünyada Prime üyelerine özel olarak haftalık yayınlanacak" denilmişti.

2 Eylül'de ilk 2 bölümü gösterime giren dizinin, ilk sezonunda toplamda 8 bölümü ekrana gelecek

Amazon diziyi şöyle tanıtmıştı: Amazon Studios, JD PAYNE ve Patrick McKay tarafından yapımcılığı üstlenilen “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri”, Orta Dünya tarihinin dillere destan İkinci Devri'ndeki en büyük kahramanlık hikâyelerini ilk kez ekranlara taşıyor.

Efsanevi hikâye, J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serilerinden binlerce yıl önce geçerken izleyicileri bu büyük güçlerin ilk kez şekillendiği, krallıkların zaferlere ulaştığı ve yerle bir olduğu, beklenmeyen kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve Tolkien'in kaleminden dökülen en şeytani düşmanın tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit ettiği bir döneme götürüyor.

İzleyiciler, dizi tarihinin en pahalı prodüksiyonu olan bu dizi sayesinde Misty Mountains'ın (Sisli Dağlar'ın) en karanlık derinliklerinden, Elf başkenti Lindon'ın ihtişamlı ormanlarına kadar nefes kesen bir maceraya eşlik edecek.