Yüzümüzde pek çok nedenle oluşabiliyor... Kurtulmak için bu 6 altın öneri yeterli!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:41

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:41

Sosyal medya platformları, cilt bakımı konusunda birçok ilginç ve etkili hile sunuyor. İşte siyah noktaları temizlemek için kullanılabilecek altı garip ve harika yöntem...

DÜZENLİ YÜZ BUHARLAMA

Gözenekleri açmak için düzenli olarak yüz buharı uygulamak oldukça etkilidir. Bu, gözeneklerin temizlenmesine ve siyah noktaların oluşmasının önlenmesine yardımcı olabilir.

VAZELİN KULLANIMI

Vazelin tabakası uygulayıp ardından plastik gıda ambalajıyla sararak 15 dakika beklemek ve sonra siyah noktaları temizlemek, ilginç bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak, bu yöntemi denemeden önce cildi buharla temizlemek önemlidir.

PEMBE KİL MASKESI

Emici pembe kil, siyah noktaların temizlenmesine yardımcı olabilir. Yüzü buharla tutmak ve sonra kalın bir tabaka pembe kil maskesi uygulamak, siyah noktaların azaltılmasına yardımcı olabilir.

BETA-HIDROKSI ASİT KULLANIMI

Salisilik asit gibi beta-hidroksi asitler, düzenli olarak uygulandığında gözeneklerdeki kir ve yağı temizlemeye yardımcı olabilir. Ancak, cilt hassasiyetine dikkat edilmelidir.

YUMURTA AKI

Evde yapılabilen gözenek şeritleri için yumurta akı kullanmak ilginç bir seçenektir. Yumurta akıyla yapılan bu şeritler, siyah noktaların giderilmesine yardımcı olabilir.

YAĞ EZME

Hassas ciltler için yağ ezme yöntemi, yüz yağı temizleyicisi ile masaj yapmayı içerir. Bu yöntem, gözeneklerdeki birikintilerin temizlenmesine yardımcı olabilir.