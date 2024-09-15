Yüzyıllık gelenek: En hızlı garson olmak için yarıştılar

Yayınlanma: 15.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:11

Course des Garçons de Café, yani "Garson Yarışı", Fransa'da köklü bir gelenek olarak bilinen ve her yıl düzenlenen eğlenceli bir yarışmadır. Bu yarışta, garsonlar ellerinde dolu tepsilerle hız ve denge yeteneklerini sergileyerek birbirleriyle yarışırlar.

Pazar günü, şehrin yaklaşık 200 hizmet personeli, yeniden canlandırılan Course des Cafés'e (kafe yarışı) katılmak için geleneksel önlükler ve beyaz gömlekler giydi.

Üzerinde kruvasan, kahve ve bir bardak sudan oluşan tipik bir Fransız kahvaltısının bulunduğu yuvarlak bir tepsiyi taşıyarak, Belediye Binası etrafındaki tarihi Marais bölgesinin sokaklarında 2 km hızlı bir tempoda yola koyuldular.

Kurallar basitti, tepsi sadece tek elle; koşmak yok; ve dökülecek tek bir kırıntı veya damla yok. Profesyonellere, çıraklara ve yarı zamanlı stajyer garsonlara açıktı ve bitiş çizgisinde jüriler her şeyin sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için tepsileri inceledi.

Ödül ise şehrin en hızlı servisçisi olma şerefi, madalya ve gösterişli bir otelde bir gece konaklama. Samy Lamrous, 13 dakika 30 saniyelik derecesiyle erkekler yarışını kazandı ve Pauline Van Wymeersch, 14 dakika 12 saniyelik derecesiyle en iyi garson oldu.

YARIŞIN TARİHİ

Course des Garçons de Café, ilk kez 20. yüzyılın başlarında, Paris’teki garsonların sosyal statüsünü artırmak ve onların çalışma koşullarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir. Yarış, zamanla bir gelenek haline gelmiş ve bugün Fransız kültürünün bir parçası olmuştur. Bu etkinlik, garsonların işlerinde ne kadar becerikli ve hızlı olduklarını gösterme fırsatı sunar.