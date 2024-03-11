Z kuşağını bekleyen büyük tehlike: Körlük salgını başlayabilir

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:49

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:49

Göz doktorları, Z kuşağı çocuklarının yaşlandıkça tüm sağlık sistemlerini tehdit edebilecek bir körlük salgınına maruz kalabileceği konusunda uyardı.

EKRAN BAŞINDA KALMA SÜRESİ ETKİLİYOR

Ekran başında kalma süresinin artması, Z kuşağının gelişim çağında hayati önem taşıyan "doğal ışığı kaçırdığı" anlamına geliyor. Bu da onların görüş yeteneği üzerinde uzun vadede yıkıcı bir etki yaratma potansiyeline sahip. Araştırmanın yapıldığı İngiltere'de son 30 yılda yüzde 46'lık artan vakalar ile dünya genelinde artan miyop vakaları görülüyor. Ancak göz cerrahlarının durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarmasıyla rakamlar "salgın seviyelerine" ulaştı.

ÇOCUKLAR DOPAMİN ALAMIYOR

Uzmanlar ergenlikte kapalı mekanlarda bilgisayar başında kalan çocukların yeterli dopamin alamadıklarını ve bunun da gözlerine zarar verdiğini söylüyor. Bu salgını tetikleyebilecek bir diğer faktör, yüzden birkaç santim uzakta tutulan telefonlara ve tabletlere bakarak harcanan zamanın miktarıdır. Bu da miyop veya uzağı görememeye neden olabiliyor.

Uzmanlar Çin'in bazı bölgelerinde miyopluk oranının yüzde 30'dan yüzde 95'e ve üzerine çıktığını gözlemledi. Miyop sadece gözlük kullanmak anlamına gelmiyor. Ciddi vakalar körlüğe yol açabilir. Araştırmalar, gençlerde kötü miyop vakalarının, "makula dejenerasyonuna" yakalanma olasılığını yüzde 41 artırdığını ileri sürüyor.