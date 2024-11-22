Z Kuşağı'nın yeni flört trendi: 'Throning' nedir?

Yayınlanma: 22.11.2024 - 15:25

Güncelleme: 22.11.2024 - 15:25

Flört uygulamaları sayesinde potansiyel eşleşmeleri evinizin konforunda "hızlı flört" ile bulmak mümkün olsa da, bu "doğru kişiyi" bulmayı garanti etmiyor. ABD Nüfus Bürosu verilerine göre, bu kadar basit olsaydı, ABD'li yetişkinlerin neredeyse yarısı hâlâ bekar olmazdı. Z kuşağı arasında hızla yayılan "throning" trendi ile, partner seçimi artık sadece görünüş ve kişilik temelli olmaktan çıkıyor.

'THRONING' NEDİR?

"Throning", bir kişinin sosyal statüsünü veya itibarını yükseltmek amacıyla biriyle çıkması anlamına geliyor. Science Advances dergisinde yayınlanan bir çalışma, flört uygulaması kullanıcılarının genellikle kendilerinden yaklaşık %25 daha çekici olan kişilerle eşleşmeyi hedeflediklerini ortaya koydu—bu da bu trendle yakından ilişkili bir durum.

Bu terim yeni gibi görünse de, Hollywood'da yıllardır "throning" örneklerini görüyoruz. Kourtney Kardashian ile olan ilişkisi sayesinde üne kavuşan Scott Disick'i veya başlangıçta Ozzy'nin grubu Black Sabbath'ı yöneten ve bugün tanıdığımız televizyon kişiliğine dönüşen Sharon Osbourne'u düşünün. Görünen o ki, "throning" yeni bir kavram olmaktan ziyade, sonunda bir isim verilen bir olgu.

THRONING NEDEN Z KUŞAĞI ARASINDA POPÜLER HALE GELDİ?

İnsan davranışı uzmanı Jo Emerson, bu trendin sosyal medya tarafından yönlendirildiğine inanıyor. Newsweek'e konuşan Emerson, "Sosyal medyanın gücü sayesinde, Z kuşağı ortalama bir kişinin nasıl zengin, etkili ve ünlü olabileceğini gördü ve bunu kendileri için hayal ediyorlar" dedi.

Emerson konu hakkında "X kuşağı veya milenyum kuşağı için, gerçekten sadece süper yetenekliyseniz ve şanslıysanız ünlü olurdunuz. Bugünlerde herkes çevrimiçi olarak ünlü olabilir, bu yüzden zenginlik, etki ve güç ortalama bir kişinin erişiminde. Z kuşağı bunun gerçekçi bir hedef olduğunu hissediyor, o halde neden bir başkasının sermayesini oraya ulaşmak için kullanmasınlar?" şeklinde konuştu.

STATU OLARAK FLÖRT ETMEK BÜYÜMEYİ ENGELLİYOR MU?

Bu dinamik, özellikle bir partner sürekli olarak kendi değerini kanıtlamak zorunda hissederse, kişisel büyümeyi bağımlılık veya güvensizlik yoluyla engelleyebilir. Online boşanma hizmeti amicable'ın kurucu ortağı ve ilişki uzmanı Kate Daly, "Diğer taraftan, eğer sağlıklı bir şekilde ele alınırsa, hırsı veya kendini geliştirmeyi teşvik edebilir. Zorluk, hedefleri duygusal özgünlükle dengelemekte, ilişkilerin baskıdan ziyade destek kaynağı olmasını sağlamaktadır" dedi.