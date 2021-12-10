Oyuncu Zafer Algöz'den 'Sergen Yalçın' paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza

10 Aralık 2021 Cuma, 12:55

Beşiktaş 'ta kötü sonuçlara rağmen 2 hafta önce yola devam kararı alınan teknik direktör Sergen Yalçın ile Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından yollar ayrıldı.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Zafer Algöz, tecrübeli teknik adamın görevinden resmen ayrılması sonrası kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'YAZIKLAR OLSUN...'

Yakın arkadaşı Sergen Yalçın'a destek çıkan Algöz, ''2 hafta önce Sergenle devam yanındayız diyenler, dün gece istifa diyorlardı. Şimdi de gidenin ardından methiyeler geliyor. Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza" dedi.

TARAFTARDAN DESTEK ALDI

Algöz'ün paylaşımı Beşiktaş taraftarından destek aldı. Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılması sonrası Beşiktaşlı futbolcular, deneyimli teknik adama sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti.