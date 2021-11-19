"Emeğimin karşılığını istiyorum" demişti: Zafer Algöz davadan vazgeçti

19 Kasım 2021 Cuma, 16:44

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı, 'Muhteşem İkili' dizisi 12'nci bölümde final yapmıştı.

Dizinin yapımcılığı üstlenen TMC Film’in, dizinin oyuncularına ve set ekibine ödemesi gereken ücretleri aksattığı iddia edilmişti.

Dizi oyuncularından Zafer Algöz de 153 bin lira alacağı olduğunu belirterek film şirketini mahkemeye vermişti.

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI İSTİYORUM"

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılan Zafer Algöz, “İnsanların hak ettiği emeğin zamanında almasını istiyorum. Davamız 1,5 yıldır devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. İlk defa yapımcıyla davalık oluyorum. Emeğimin karşılığını ödenmesini istiyorum” demişti.

KARAR ÇIKTI, SULH SAĞLANDI

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; davanın dün görülen son duruşmasında karar çıktı. Zafer Algöz ile TMC Film arasında sulh sağlandı.

TMC Film, Zafer Algöz’ün alamadığı 153 bin TL’lik ücreti ortak bir noktada anlaşıp ödedi ve böylece davanın da kapanmasını sağladı.