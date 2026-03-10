Türk televizyon tarihinin uzun süreli yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde “Rıza Baba” karakterini canlandıran usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı. Peki, Zafer Ergin kimdir? Zafer Ergin kaç yaşında, nereli? Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl?

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

ZAFER ERGİN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Zafer Ergin, tok ve temiz bir sese sahiptir. 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir. Özellikle ünlü Türk aktör Cüneyt Arkın'ı birçok film ve dizi projesinde seslendirmiştir. 1980 yılında ise Cemil Demirsipahi'den müzik eğitimi almıştır.

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki "Mehmet Karahanlı" rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve hâlen devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü "Rıza Soylu" karakterini canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

ZAFER ERGİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ergin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan eşi Binnaz Ergin, sanatçının vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını aktardı.

Genel durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını kaydeden Binnaz Ergin, "Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek” ifadelerini kullandı.