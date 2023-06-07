Dolar, Euro ve altındaki rekoru gören Nurgül Yeşilçay'dan 'nostaljik' paylaşım

Son günlerde yükselişe geçen dolar 23 lirayı, gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Piyasadaki hareketlilik sürerken; ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da sosyal medya hesabından Asmalı Konak dizisindeki takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:52
Dolar, Euro ve altındaki rekoru gören Nurgül Yeşilçay'dan 'nostaljik' paylaşım
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasından beri rekor üstüne rekor kıran dolar bugün 23 lirayı, gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da artışa geçen dolar ve altınla ilgili güldüren bir paylaşımda bulundu.

YILLAR ÖNCEKİ DİZİ SAHNESİNİ PAYLAŞTI

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan Yeşilçay, 2002-2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak'taki Özcan Deniz'le takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaşarak "Günün fotosu" notunu yazdı. 

Yeşilçay paylaşımına dolar ve altın emojisi koymayı da ihmal etmedi.


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