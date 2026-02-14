Zayıflama iğneleri için kritik uyarı! Ani körlüğe neden olabiliyor

Zayıflama ve tip 2 diyabet tedavisinde yaygın biçimde kullanılan semaglutid, yeni bir güvenlik uyarısıyla yeniden gündemde. İngiltere’nin sağlık otoritesi MHRA, semaglutid içeren ilaçların kullanım bilgilerine, ani ve ağrısız görme kaybına yol açabilen çok nadir bir yan etkiyi ekledi. Uzmanlar, bugüne kadar bildirilen vaka sayısının son derece sınırlı olduğunu ancak olası belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ifade ediyor.

SEMAGLUTİD NEDİR HANGİ İLAÇLARDA KULLANILIYOR?

Semaglutid, iştahı azaltan ve insülin salgısını artıran GLP-1 reseptör agonisti (GLP-1RA) sınıfında bir etken madde olarak biliniyor. İlaç, tip 2 diyabet tedavisinde Ozempic ve Rybelsus, kilo kontrolünde ise Wegovy markalarıyla kullanılıyor. Son yıllarda kilo kaybı üzerindeki etkisi nedeniyle dünya genelinde reçete oranları hızla arttı.

2024 ÇALIŞMASI GÖRME KAYBI RİSKİNİ GÜNDEME TAŞIDI

2024 yılında yayımlanan bir çalışmada, semaglutid kullanan bazı hastalarda görme kaybı vakaları rapor edildi. Uzmanlar, bu durumun göz sinirini besleyen damarlarda ani tıkanmaya yol açan ve halk arasında “göz felci” ya da “göz inmesi” olarak anılan bir tabloyla ilişkili olabileceğini belirtti. Buna karşın, İngiltere’de 2018’de ilacın onaylanmasından bu yana yalnızca üç vaka bildirildiği açıklandı.

NAION NEDİR?

Yetkililerin ürün bilgilerine eklediği yan etki, non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) olarak adlandırılıyor. Bu durum, optik sinirin ön kısmına giden kan akışının azalması sonucu ortaya çıkıyor. NAION yaşayan kişilerde genellikle tek gözde, ani ve ağrısız görme kaybı gelişebiliyor. Görme kaybı bir anda ortaya çıkabildiği için erken müdahale büyük önem taşıyor.

MHRA: RİSK ÇOK KÜÇÜK AMA BELİRTİLER ÖNEMSENMELİ

MHRA’nın Baş Güvenlik Sorumlusu Dr. Alison Cave, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hasta güvenliği MHRA’nın en büyük önceliğidir ve ruhsatlı tüm ilaçların güvenliğini ve etkinliğini sürekli izliyoruz. Semaglutid kullanan hastalar için NAION riski son derece küçük olsa da, hastaların ve sağlık profesyonellerinin belirtiler konusunda dikkatli olması önemlidir.”