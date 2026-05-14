Zayıflama sonrası 'geri dönüş' riski nasıl önlenir? Bilim dünyası 8 bin 500 adım eşiğine dikkat çekiyor

14.05.2026 12:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yeni bir meta-analiz, verilen kiloların kalıcı olması için günlük atılması gereken kritik adım sayısını ortaya koydu. Uzmanlar, vücudun eski kilosuna dönme direncini kırmanın yolunun "hareket sürekliliği" olduğunu vurguluyor.

Obezite ile mücadelede en büyük zorluk, tartıdaki düşük rakamı görmek değil, o rakamı uzun vadede muhafaza edebilmektir. Yapılan araştırmalar, diyet sonrası geri alınan kiloların temel nedeninin vücudun biyolojik savunma mekanizması olduğunu gösteriyor. International Journal of Environmental Research and Public Health dergisinde yayımlanan kapsamlı bir analiz, kilo kaybını kalıcı hale getiren kişilerin ortak alışkanlığını belirledi: Günde en az 8 bin 500 adım.

META-ANALİZ SONUÇLARI: 8 BİN 500 ADIMIN KRİTİK ÖNEMİ

14 farklı klinik denemenin verilerini bir araya getiren bilim insanları, kilo verme ve koruma aşamalarındaki fiziksel aktivite değişimlerini mercek altına aldı. Araştırma başlangıcında günlük ortalama 7 bin 200 adım atan katılımcıların, kilo verme sürecinde bu sayıyı 8 bin 500 bandına çıkardıkları gözlemlendi.

Ancak araştırmanın asıl çarpıcı sonucu, zayıflama süreci bittikten sonra ortaya çıktı. Verilen kiloları geri almayan grubun, diyet bitse dahi günlük 8 bin 500 adım hedefini sürdürdüğü saptandı. Adım sayısı bu eşiğin altına düşen katılımcılarda ise vücut ağırlığının hızla eski seviyelerine döndüğü belirlendi. Bu bulgu, yürüyüşün sadece zayıflamak için değil, kazanılan formu korumak için bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini kanıtlıyor.

'TEK AYAK ÜZERİNDE DURMAK GİBİ': KİLO KORUMANIN FİZYOLOJİSİ

Obezite tıbbı uzmanı Dr. Yen‑Yi Juo, kilo verme ve koruma süreçleri arasındaki farkı dikkat çekici bir benzetmeyle açıklıyor. Kilo vermeyi "kısa süreliğine tek ayak üzerinde durmaya" benzeten Dr. Juo, bu pozisyonu yıllarca sürdürmenin çok daha büyük bir fizyolojik çaba gerektirdiğini belirtiyor.

İnsan vücudu, evrimsel süreçte enerjiyi korumaya ve kaybedilen ağırlığı geri kazanmaya programlanmıştır. Kilo verildiğinde açlık hormonları artarken, metabolizma hızı düşer ve vücut adeta bir "hayatta kalma" moduna girerek eski kilosuna dönmek için direnç gösterir. Dr. Juo’ya göre, bu hormonal baskıyı ve metabolik yavaşlamayı kırmanın en etkili yolu, düzenli fiziksel aktiviteyi bir disiplin olarak sürdürmektir.

KAS KÜTLESİ VE METABOLİZMA HIZININ ROLÜ

Düzenli yürüyüşün kilo korumadaki başarısı sadece kalori yakımıyla açıklanmıyor. Bilim insanları, fiziksel hareketin kas kütlesini koruyarak "dinlenme metabolizma hızı"nı yüksek tuttuğuna dikkat çekiyor. Kas kütlesi korunduğunda, vücut istirahat halindeyken bile daha fazla enerji harcamaya devam ediyor.

Bununla birlikte uzmanlar, 8 bin 500 adımın tek başına bir mucize yaratmayabileceği konusunda da temkinli. Yüksek adım sayısının, aslında sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve düzenli sağlık kontrolü gibi bir dizi disiplinli davranışın göstergesi olabileceği belirtiliyor. Sonuç olarak, verilen kiloların kalıcı olması için sadece diyet listelerine sadık kalmak yetmiyor; 8 bin 500 adımlık bir hareket kültürü, biyolojik direnci aşmanın anahtarı olarak öne çıkıyor.

