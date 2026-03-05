Zayıflamak için içilen o su, mideyi ve diş minesini içten içe eritiyor...

Güne "metabolizmayı ateşler" efsanesiyle sirkeli veya limonlu ılık su içerek başlamak, son yılların en popüler yaşam trendlerinden biri. Şifa niyetine yapılan bu masum sabah rutini, aslında sindirim sistemi için ciddi tehlikeler barındırır. Limon suyu ve elma sirkesi, doğal yapıları gereği oldukça yüksek asit oranına sahiptir.

GÜNÜN İLK SAATLERİNDE İÇMEK TEHLİKELİ

Uzmanlara göre, gece boyunca boş kalan ve kendi asidini biriktiren mideye sabahın ilk saatlerinde doğrudan ekstra asit göndermek, mide astarını (mukozayı) ciddi şekilde tahriş eder. Zamanla tekrarlanan bu asidik saldırı; mide yanması, reflü, gastrit ve hatta ülser gibi hastalıklara davetiye çıkarır. Aynı zamanda bu karışım ağızdan geçerken diş minesini yavaş yavaş aşındırır. Mine tabakası zayıflayan dişler sararır ve sıcak/soğuk hassasiyetine karşı tamamen savunmasız hale gelir.

Bu tür asidik karışımlar "zayıflatıcı sihirli bir iksir" olarak görülmemeli. Sindirim sistemini uyandırmak ve vücudu nemlendirmek için sabahları sadece oda sıcaklığında sade bir bardak su içilmeli. Uzmanlara göre, suya ille de limon veya sirke eklenecekse bu işlem mutlaka tok karnına yapılmalı ve diş minesini korumak için karışım doğrudan yudumlanmak yerine bir pipet yardımıyla tüketilmeli.