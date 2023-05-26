Zehir yemeyelim
Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi hijyenik olmayan ve ciddi ölçüde zararlı kimyasallar kullanılan gıdaları tükettiği için hastalanıyor.
Dünyada 800 milyonun
üzerinde insan, yani
her dokuz kişiden biri
yatağa aç giriyor. Türkiye’de
ise yurttaşların yüzde 22’si
dengeli ve yeterli
beslenememekte,
yüzde 8.5’i ise
açlık sınırında
yaşıyor. Yaşanan bu
açlık sorunu, adil
olmayan gelir ve gıda
dağılımından kaynaklanıyor.
Diğer taraftan, tükettiğimiz
gıdaların güvenilir olması
ise gün geçtikte daha önemli
hale geliyor. Dünyada her yıl
yaklaşık 600 milyon kişi hijyenik
olmayan ve ciddi ölçüde zararlı
kimyasallar ile bulaşık gıdaları
tükettikten sonra hastalanıyor.
Bitki hastalıklarının küresel
ekonomiye maliyeti 220 milyar
doların, istilacı böceklerin
maliyeti ise en az 70 milyar
doların üzerinde. Avrupa Birliği
tarafından 2022’de 311’i pestisit
(tarım zehri) kalıntısı olmak
üzere Türkiye kaynaklı 518
bildirim yapıldı. 2022’de pestisit
bildirimi yapılan meyve ve
sebzeler arasında en çok biber,
limon, greyfurt, mandalina,
portakal olmak üzere üzüm, asma
yaprağı, patlıcan, kabak, domates,
karpuz ve armut bulunuyor.
TÜRKİYE İLK SIRADA
Rekor seviyelerle tarım zehri bildirimlerinde birinci sırada gelen Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyeli yüksek olmasına rağmen ticari itibarı zarar görüyor. 2021 yılına ait raporda, tehlike ve ürün kategorisine göre yapılan değerlendirmede en çok bildirim yapılan 10 konu başlığının üçünde geçiyor. Nedeni 359 parti meyve ve sebzede pestisit, 57 parti meyve ve sebzede aflatoksin ve 39 parti tohum, kabuklu yemiş ve türevi ürünlerde aflatoksin tespit edilmiş olması. Tarım ve Orman Bakanlığı pestisit kalıntıları konusunda iç pazarda denetimler yapıyor.
Ancak denetim sonuçlarının taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalarda olduğu gibi şeffaflıkla paylaşılmaması, ihraç edilen ürünlerde pestisit kaynaklı bildirimlerin artması ve kullanımı sonlandırılan pestisitlere dair bildirimlerin bulunması iç pazara sunulan ürünlerde daha fazla pestisit bulunabileceğine dair tüketicilerde endişe yaratıyor.
Dünyada ve Türkiye’de pek çok çiftçi zehirsiz gıda üretiyor. Sağlıklı bir gelecek için daha fazla ekolojik ve ekonomik kayba ve hastalığa neden olmadan bir stratejik eylem planı geliştirmeli, doğru politikalar izlenmeli ve böylece pestisitlere dayanan konvansiyonel tarım sisteminin yerini agroekolojik, organik ve onarıcı tarıma bırakması sağlanmalı.
HER ŞEY MEVSİMİNDE GÜZEL
Her ne kadar gıda ithalatı, sera üretimi ve depolama koşullarının gelişmesiyle neredeyse her türlü sebze ve meyveyi dört mevsim bulmak mümkün olsa da uzmanlar mevsimsel ve taze beslenmenin hem doğa hem de insan sağlığı için daha iyi olduğu konusunda hemfikir.
Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği; Türkiye’nin
farklı bölgelerinden 36 üreticinin
ve 10 uzmanın bilgi, tecrübe ve
gözlemlerine dayanarak Mevsimsel
Beslen Takvimi hazırladı. Alışveriş
listenizi hazırlarken Mevsimsel
Beslen Takvimi’nden taze sebze
ve meyvelerin hasat dönemlerini
kontrol edebilirsiniz. Mevsiminde
ekilen meyve ve sebzeler doğal
döngülere uyumlu bir şekilde
büyür. Ürünler, mevsiminde
yetiştirildiği takdirde, hastalık ve
zararlılara karşı daha dirençlidir
ve dışarıdan müdahaleye daha az
ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, tarım
zehirleri daha az kullanılır ya da
hiç kullanılmaz.
DENİZ KÂŞİFİ AKDENİZ’DE
Türkiye İş Bankası
tarafından Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nin (ODTÜ)
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün
kullanımına sunulan Deniz
Kâşifi adlı glider cihazı, sualtı
keşiflerini sürdürüyor.
İlk araştırmasını Marmara’da
tamamlayan Deniz Kâşifi,
rotasını Akdeniz’e çevirdi
ve Türkiye-KKTC arasındaki
bölgede araştırma yapmak
üzere suya indi. Deniz Kâşifi,
Akdeniz’de yaklaşık 20 gün
boyunca kalacak. Deniz
altında gemiden bağımsız
olarak belirlenen bir rotada
100 güne kadar sürekli ölçüm
yapabilen cihaz, yüzeyden
1.000 metre derinliğe kadar
inip çıkarak ilerliyor.
Deniz Kâşifi, iklim
değişikliğinin denizlerdeki
olumsuz etkileri başta olmak
üzere yüksek veri ihtiyacı
duyulan sorunların tespiti,
takibi, çözüm önerileri
geliştirilmesi ve gerekli
tedbirlerin alınabilmesi için
veri topluyor.
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