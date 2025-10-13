Zeki Demirkubuz: Türkiye'nin 1 numaralı yönetmeni benim, 2'ye şimdi ayıp olur

Ünlü Zeki Demirkubuz, Socrates YouTube kanalında spor yorumcuları Mehmet Demirkol ve Erman Yaşar’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’de iyi oyuncuların olduğunu söyleyen Demirkubuz, “Türkiye aslında son 10 senedir iyi oyuncu cenneti. Şu an Türkiye’de iyi oyuncu problemi yok, bu çoktan bitti. Türkiye’de iyi yönetmen ve iyi yazar problemi var” ifadelerini kullandı.

"2’YE ŞİMDİ AYIP OLUR"

Mehmet Demirkol’un, “Türkiye’nin 1 numaralı yönetmeni kim?” sorusuna da “Ben” şeklinde yanıt veren Demirkubuz 2 numaralı yönetmen sorusuna, “2’ye şimdi ayıp olur” diyerek yanıt vermedi.