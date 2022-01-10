Zendaya'dan, 'Euphoria' izleyicilerine 2. sezon uyarısı: 'İzlemesi zor bir konu'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:19

HBO'nun sevilen gençlik dizisi Euphoria yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Dizinin çarpıcı ve iddialı sahneleri bazı yaştan seyirciler için olumsuz veya tetikleyici unsurlar barındırdığının farkında olan Zendaya sosyal medya hesabından uyarıcı bir paylaşımda bulundu.

Dizinin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasından saatler önce şahsi Twitter hesabından dizinin olgun izleyiciler için olduğunu bir kez daha hatırlatan Zendaya, "Bunu daha önce söylediğimi biliyorum ama herkese Euphoria'nın olgun izleyiciler için olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bu sezon, belki bir öncekinden daha fazla, derinden, duygusal, tetikleyici ve izlemesi zor olabilecek konularla ilgileniyor" dedi.

Hayranlarına sadece rahat hissettiklerinde izlemeleri gerektiğini vurgulayan genç yıldız, "Lütfen sadece kendinizi rahat hissediyorsanız izleyin. Kendine iyi bak ve her halükarda hala sevildiğini bil ve hala desteğini hissedebiliyorum" ifadelerini kullandı.

2020 Emmy Ödülleri'nde ödül kazanan Zendaya'nın yanı sıra, ilk sezondan Hunter Schafer, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid, Austin Abrams ve Nika King gibi oyuncuların çoğunluğu yeni sezonda geri dönüyor. Öte yandan yeni sezonda Dominic Fike, Minka Kelly ve Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr. kadroya katılıyor.

Sam Levinson tarafından yazılan dizi, lise öğrencisi Rue ve yakın arkadaş çevresinin kimlik, cinsel hayat ve aşkı keşfetmeye çalışırken yaşadıkları yolculuğu anlatıyor.

İkinci sezon, Rue (Zendaya) ve Jules'un (Hunter Schafer) sezon finalinde ayrılmasının ve Rue'nun uyuşturucu bağımlılığının nüksetmesinin ardından ortaya çıkan gidişatı keşfedecek.

Şov, ABD'de HBO üzerinden pazar günleri yayınlanıyor.