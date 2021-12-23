Euphoria'nın 2. sezonundan yeni fragman

23 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

Emmy ödüllü gençlik drama dizisi "Euphoria"nın 2. sezonundan yeni bir fragman izleyicilerle buluştu. Dizi, lise öğrencisi Rue ve yakın arkadaş çevresinin kimlik, cinsel hayat ve aşkı keşfetmeye çalışırken yaşadıkları yolculuğu anlatıyor.

2020 Emmy Ödülleri'nde bir drama dizisinde başrol ödülü kazanan en genç kişi olarak tarih yazan Zendaya'nın yanı sıra, ilk sezondan Hunter Schafer, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid, Austin Abrams ve Nika King gibi oyuncuların çoğunluğu yeni sezonda geri dönüyor.

Beyazperde'nin aktadığına göre yeni sezonda Dominic Fike, Minka Kelly ve Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr. kadroya katılıyor.

İkinci sezon, Rue (Zendaya) ve Jules'un (Hunter Schafer) sezon finalinde ayrılmasının ve Rue'nun uyuşturucu bağımlılığının nüksetmesinin ardından ortaya çıkan gidişatı keşfedecek.

"Euphoria"nın ikinci sezonu 9 Ocak 2022'de HBO'da ve HBO Max'te gösterime girecek.