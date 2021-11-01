Zeynep Demirel'den 'Cadılar Bayramı' eleştirilerine yanıt: "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize..."
Cadılar Bayramını kutlamak için kostümleriyle objektif karşısına geçen Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel ile evli olan eski Belçika güzeli Zeynep Demirel, kendisine gelen yorumlara isyan etti. Demirel, "Fazla anlam yüklemeyin" diyerek söz konusu eleştirilere yanıt verdi.
Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel ile evli olan Zeynep Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
Bir dönemler Seksenler dizisinde de rol almış 31 yaşındaki Demirel de, son olarak sosyal medyada Cadılar Bayramı kutlayanlar arasına katıldı. Demirel, sosyal medyadan çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramı paylaşımları yaptı.
Cadılar Bayramı paylaşımlarının takiplerini ikiye bölmesi üzerine Demirel, kendisine gelen eleştirilere sessiz kalmadı.
Demirel söz kıonudu yorumlara 'Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin' şeklinde cevap verdi.
"EKONOMİMİZİ DERT EDİN"
Kostümlerini eleştirenlere yanıt veren Demirel, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında Cadılar Bayramı kökeni Hristiyanlık öncesine, Paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler."
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