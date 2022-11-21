Tolga Güleryüz kimdir? Tolga Güleryüz neden hayatını kaybetti?
Tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz hayatını kaybetti. Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Tolga Güleryüz neden hayatını kaybetti?
Amasya’nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?
İzmir'de doğan Tolga Güleryüz tiyatro oyuncusu ve yönetmenidir. 2010 yılının Haziran ayında Jest Tiyatro'yu kurdu. Tolga Güleryüz 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile evlendi. Çift 2017 yılında boşandı.
TOLGA GÜLERYÜZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.
TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN YAPIMINDA YER ALDIĞI OYUNLAR
Aşk Listesi
Baş Belası
SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün
Eski Zaman Hikayesi
Kırkından Sonra
Ters Köşe
Aşk Terapisi
Zoraki Damat
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