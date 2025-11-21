"Bez Bebek" dizisindeki "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia etmişti. Evrim Akın'a er aldığı bir başka yapım olan "Alemin Kralı"ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme geldi. Peki, Zeynep Gülmez kimdir? Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?

ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?

Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974'te Bursa'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamlayan Gülmez, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996-1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998'de İstanbul'a yerleşti. 1999-2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000-2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004-2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007-2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008-2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Gülmez, birçok film, dizi ve reklam projesinde yer aldı.

ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Maria ile Mustafa

Sevgili Geçmiş

Kocaman Ailem

Yalaza

Yeşil Deniz

Tanıklar

Otel Divane

Düşler ve Umutlar

Alemin Kıralı

Kirli Beyaz

Ters Yüz

Parmaklıklar Ardında

Annem

Sev Kardeşim

Selena

Asla Unutma

Şubat Soğuğu

Hürrem Sultan

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Sevgi Ana

Kınalı Kar

Kuzenlerim

Vay Anam Vay

Cinlerle Periler

Şemsi Paşa Pasajı

Oyunbozan

Ona Bakma Bana Bak

Eyvah Kızım Büyüdü

Dikkat Bebek Var

Küçük Besleme

Bize Ne Oldu

Ayrılsak da Beraberiz

Tatlı Kaçıklar

Çiçek Taksi

Mahallenin Muhtarları

ZEYNEP GÜLMEZ'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bir Tuhaf Dünya

Ne Seninle, Ne Sensiz

Aşk Terapisi

Karmakarışık

Cimri / Mariane

Havada Yüzmek (Airswimming)

ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI FİLMLER