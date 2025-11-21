"Bez Bebek" dizisindeki "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia etmişti. Evrim Akın'a er aldığı bir başka yapım olan "Alemin Kralı"ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme geldi. Peki, Zeynep Gülmez kimdir? Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?
ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?
Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974'te Bursa'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamlayan Gülmez, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996-1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998'de İstanbul'a yerleşti. 1999-2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000-2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004-2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007-2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008-2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Gülmez, birçok film, dizi ve reklam projesinde yer aldı.
ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI DİZİLER
- Maria ile Mustafa
- Sevgili Geçmiş
- Kocaman Ailem
- Yalaza
- Yeşil Deniz
- Tanıklar
- Otel Divane
- Düşler ve Umutlar
- Alemin Kıralı
- Kirli Beyaz
- Ters Yüz
- Parmaklıklar Ardında
- Annem
- Sev Kardeşim
- Selena
- Asla Unutma
- Şubat Soğuğu
- Hürrem Sultan
- Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
- Sevgi Ana
- Kınalı Kar
- Kuzenlerim
- Vay Anam Vay
- Cinlerle Periler
- Şemsi Paşa Pasajı
- Oyunbozan
- Ona Bakma Bana Bak
- Eyvah Kızım Büyüdü
- Dikkat Bebek Var
- Küçük Besleme
- Bize Ne Oldu
- Ayrılsak da Beraberiz
- Tatlı Kaçıklar
- Çiçek Taksi
- Mahallenin Muhtarları
ZEYNEP GÜLMEZ'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Bir Tuhaf Dünya
- Ne Seninle, Ne Sensiz
- Aşk Terapisi
- Karmakarışık
- Cimri / Mariane
- Havada Yüzmek (Airswimming)
ZEYNEP GÜLMEZ'İN OYNADIĞI FİLMLER
- Kaçış 1950
- Benimle Var Mısın?
- Rüzgarlar
- Komik Bir Aşk Hikayesi
- Abuzer Kadayıf
- Güle Güle
- Kaç Para Kaç