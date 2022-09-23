Zeynettin Maraş kimdir? Zeynettin Maraş'ın eserleri nelerdir?

23 Eylül 2022 Cuma, 17:43

Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu.

ZEYNETTİN MARAŞ'IN ESERLERİ

Anladım Sonbaharın Son Ödülüsün Bana (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Aşk Aşk Deyip Çırpınma (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Bâzen Ümit Bâzen Neş'e Bâzen Keder Geldi Gitti (Söz: Taner Şener, Müzik: Zeynettin Maraş)

Ben Bahar Bekliyordum Gonceler Neden Soldu (Söz: Bilinmiyor, Müzik: Zeynettin Maraş)

Ben Ufacık Bir Bebeğim Koru Beni Anneciğim (Söz: Sâdık Atay, Müzik: Zeynettin Maraş)

Benimle Olmaktan Bıktıysan Eğer (Söz: İlkan San, Müzik: Zeynettin Maraş)

Biliyorum Vefâlısın Benim Gibi Sevdâlısın (Söz: Sami Derintuna, Müzik: Zeynettin Maraş)

Dinle Canım Beni Baştan (Söz: Hasan Karakuş, Müzik: Zeynettin Maraş)

Gizli Aşk Bu (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Hatırlamasan da Olur Beni Artık Hiçbir An (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Hasretim Sana Sanki Bin Yıl Uzakta Gibi(Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

İnleyen Nağmeler (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Semâdan Parlak Yüzün Bir Kerecik Göreyim (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Sen Kapımda Bir Sessin Duyup Açamadığım (Söz: Bengül Erdamar, Müzik: Zeynettin Maraş)

Sen Yemyeşil Baharsın Dileğin Tutulduğu Umuda Erildiği (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Seni Beklerken (Söz: Onur Akay, Müzik: Zeynettin Maraş)

Yağmur Git Penceremden Uykum Kaçırıyorsun (Söz: Cansın Erol, Müzik: Zeynettin Maraş)

ZEYNETTİN MARAŞ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Zeynettin Maraş 23 Eylül 2022'de 95 yaşında hayatını kaybetti. Maraş'ın uzun süredir alzheimer ile mücadele ettiği öğrenildi.