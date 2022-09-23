Jean-Paul Boetius kimdir? Jean-Paul Boetius'un sağlık durumu nasıl?

23 Eylül 2022 Cuma, 15:39

Jean-Paul Boetius, 22 Mart 1994 yılında Rotterdam'da doğdu. HOV/DJSCR altyapısında futbola başlayan Boetius 2012 yılında Feyenoord takımına transfer oldu. 2015-2017 yılları arasında FC Basel'de forma giydi. 2017 yılında KRC Genk'e kiralandı. 2017-2018 yıllarında Feyenoord forması giydi. 2022 yılında Hertha Berlin'de forma giymeye başladı.



JEANPAUL BOETİUS'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'ta testis tümörü saptandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün uygulanan ürolojik testlerin ardından 28 yaşındaki Hollandalı futbolcuda testis tümörü saptandığı kaydedildi.

Yaz transfer döneminde Hertha Berlin'in kadrosuna katılan kanat oyuncusunun yarın bir operasyon geçireceği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Sportif direktör Fredi Bobic, Hertha ailesi olarak futbolcunun yanında olduklarını belirterek, "İlk başta duymak ne kadar zor olsa da Jean-Paul'un en kısa zamanda iyileşip aramıza döneceğine dair umut doluyuz. Dönene kadar bizim tam desteğimizi alacak." ifadelerini kullandı.

Bu yaz Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller'de de testis tümörü saptanmış, tümörün kötü huylu olması nedeniyle kemoterapiye başlanmıştı.























