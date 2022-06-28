Zeyno Günenç kimdir? Zeyno Günenç'in babası kim?

28 Haziran 2022 Salı, 16:40

Zeyno Günenç 1967, İzmit doğumludur.İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurt dışı da dâhil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle Üç Salakşörler adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le evlilik yaşayan sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı. TRT'de yaptığı sabah programından bazı baskılar nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. 1988 yılından itibaren çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Okan Bayülgen ve Zeyno Gönenç Okan Bayülgen`le Zeyno Gönenç 1997 yılında evlendi.1998 yılında ise boşandı.

2017 yılının Temmuz ayında İsviçreli eski balet Gilles Kanert'la evlendi.

ZEYNO GÜNENÇ BABASI KİDMİR?

Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç hayatını kaybetti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Zeyno Günenç, babası ile birlikte çekilen fotoğrafına "Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babamı bugün kaybettik. Sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim. Cenazesi 27 Haziran Pazartesi Fatih Camii’nde kılınacak, ikindi namazını müteakiben Silivrikapı Mezarlığı’na defnedilecektir" notunu düştü.

ZEYNO GÜNENÇ'İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Kuşlu Çorap - 1988

Eyvah Kızım Büyüdü - 2000

Dadı - 2001

En Son Babalar Duyar - 2002

Çocuklar Duymasın - 2002

Çocuklar Ne Olacak - 2004

Avrupa Yakası - 2004

Keloğlan Kara Prens'e Karşı - 2005

Doktorlar - 2006

Hayat Apartmanı - 2007

Paramparça Aşklar - 2008

Geniş Aile - 2009

Çocuklar Duymasın - 2010-2014

Tatlı İntikam - 2016

Çocuklar Duymasın - 2017-2019

Savaş - 2018 Film

ZEYNO GÜNENÇ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Seni Seviyorum (oyun)* William Douglas

Üç Salakşörler : Sam Bobrick\Ron Clark

Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon

Kafkas Tebeşir Dairesi

Sekiz Kadın : Robert Thomas

Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun)